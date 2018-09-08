Збірна України провела відкрите тренування перед матчем проти Словаччини



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Відкрите тренування збірної України. Фото ФФУ

Футболісти національної команди випробували газон «Арени Львів»

У суботу, 8 вересня, збірна України провела відкрите тренування на «Арені Львів», де у неділю зіграє матч другого туру Ліги націй проти Словаччини.

Відкрите тренування збірної України. Фото ФФУ

Перед тренуванням у Львові пройшов дощ, але саме заняття проходило у комфортних погодних умовах.

У ньому взяли участь всі гравці, які повернулися з Чехії, окрім травмованого Євгена Хачеріді.

Відкрите тренування збірної України. Фото ФФУ

Зазначається, що газон «Арени Львів» під час матчу Україна - Словаччина цілком може опинитися у поганому стані.

Андрій Шевченко на прес-конференції зізнався, що ще не визначився з основним складом на цей матч.

Матч у Львові заплановано на 9 вересня. Початок - о 16:00.

Джерело: ФФУ