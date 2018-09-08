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    Збірна України провела відкрите тренування перед матчем проти Словаччини

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    Відкрите тренування збірної України.&nbsp;Фото ФФУ - Збірна України провела відкрите тренування перед матчем проти Словаччини
    Відкрите тренування збірної України. Фото ФФУ

    Футболісти національної команди випробували газон «Арени Львів»

    У суботу, 8 вересня, збірна України провела відкрите тренування на «Арені Львів», де у неділю зіграє матч другого туру Ліги націй проти Словаччини.

    63615-sbornaya-ukrainy.Відкрите тренування збірної України. Фото ФФУ

    Перед тренуванням у Львові пройшов дощ, але саме заняття проходило у комфортних погодних умовах.

    У ньому взяли участь всі гравці, які повернулися з Чехії, окрім травмованого Євгена Хачеріді.

    63616-sbornaya-ukrainy.Відкрите тренування збірної України. Фото ФФУ

    Зазначається, що газон «Арени Львів» під час матчу Україна - Словаччина цілком може опинитися у поганому стані.

    Андрій Шевченко на прес-конференції зізнався, що ще не визначився з основним складом на цей матч.

    Матч у Львові заплановано на 9 вересня. Початок - о 16:00.

    Джерело: ФФУ

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