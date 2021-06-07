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    Збірна України розгромила Кіпр в останньому матчі перед Євро

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    Андрій Ярмоленко відзначився дублем - Збірна України розгромила Кіпр в останньому матчі перед Євро
    Андрій Ярмоленко відзначився дублем
    Фото з відкритих джерел

    Команда Андрія Шевченка повністю переграла суперників і забила чотири м’ячі

    У Харкові на стадіоні «Металіст» збірна України провела останню товариську зустріч перед чемпіонатом Європи. Команда Андрія Шевченка розгромила суперників з Кіпру.

    Українці розпочали зустріч дуже жваво. Вже на старті матчу мав забивати Яремчук, але не зміг реалізувати момент після відмінної передачі від Зінченка. Згодом змарнували нагоди Яремчук, Ярмоленко і Зінченко. А ближче до перерви кіпріоти залишилися в меншості. Зубков виходив віч-на-віч з воротарем гостей, але був затриманий. Панайоту був вилучений, а Ярмоленко реалізував 11-метровий. Згодом Андрій сам заробив пенальті. М’яч після його прострілу знайшов руку захисника. Цього разу до позначки підійшов Зінченко і не схибив.

    Після перерви перевага господарів стала ще відчутнішою. І гравці почали забивати з гри. Добре увійшов у гру Марлос. Його передачі завершилися голами Яремчука і Ярмоленка.

    Тепер збірна України переїжджає в Бухарест, де мешкатиме під час чемпіонату Європи. Перший матч на турнірі вона проведе 13 червня в Амстердамі проти Нідерландів. В нашій групі гратимуть також команди Північної Македонії та Австрії.

    Україна – Кіпр – 4:0

    Голи: Ярмоленко (37, пенальті, 65), Зінченко (45+2, пенальті), Яремчук (59).

    Вилучення: Панайоту (36, фол останньої надії)

    Україна: П'ятов, Соболь, Матвієнко (Караваєв, 61), Кривцов, Забарний, Зінченко, Макаренко (Степаненко, 46), Малиновський (Судаков, 67), Зубков (Марлос, 46), Яремчук (Беседін, 67), Ярмоленко (Шапаренко, 70).

    Теги: Збірна України Євро-2020 Кіпр
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    Збірна України розгромила Кіпр в останньому матчі перед Євро