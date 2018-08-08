Збірна України серед дівчат до 14 років виграла груповий етап ITF World Junior Tennis



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Україна вийшла в чвертьфінал з першого місця в групі

У третій ігровий день змагань, що проходять в чеському Простейові, українки забезпечили собі першу позицію в групі В, обігравши представниць Тайваню.

Ольга Молчанова принесла нашій команді перше очко, перемігши Ян Яї з рахунком 6:4, 6:4, а Анастасія Соболєва переграла Лі Юйюнь: 6:2, 6:3.

Таким чином збірна України виграла третю зустріч в своїй групі і вийде в чвертьфінал з першого місця. Суперниці українських тенісисток стануть відомі пізніше.

Джерело: btu.org.ua