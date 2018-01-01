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    Збірна України серед ветеранів програла Грузії у півфіналі турніру в Тбілісі

    Екс-захисник «Динамо» Каха Каладзе забив 4 голи
    Збірна України серед ветеранів у півфінальному матчі на турнірі пам’яті Петріашвілі поступилась збірній ветеранів Грузії. На шляху «синьо-жовтих» стали господарі турніру, збірна Грузії. Команда на чолі із Кахою Каладзе перемогла українську збірну з рахунком 6:1, інформує офіційний Facebook ФФУ. Зазначимо, що екс-захисник
    • Вчора, 22:27
    • Розсилка
    Збірна України серед ветеранів. Фото:&nbsp;Facebook ФФУ<br /><br />
    Збірна України серед ветеранів. Фото: Facebook ФФУ

    Екс-захисник «Динамо» Каха Каладзе забив 4 голи

    Збірна України серед ветеранів у півфінальному матчі на турнірі пам’яті Петріашвілі поступилась збірній ветеранів Грузії.

    На шляху «синьо-жовтих» стали господарі турніру, збірна Грузії. Команда на чолі із Кахою Каладзе перемогла українську збірну з рахунком 6:1, інформує офіційний Facebook ФФУ.

    Зазначимо, що екс-захисник «Динамо» Каха Каладзе забив 4 голи.

    До слова, у вирішальному матчі турніру зустрінуться збірні Іспанії та Грузії.

    Джерело: Футбол 24

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