Збірна України серед ветеранів програла Грузії у півфіналі турніру в Тбілісі
- Вчора, 22:27
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Збірна України серед ветеранів. Фото: Facebook ФФУ
Екс-захисник «Динамо» Каха Каладзе забив 4 голи
Збірна України серед ветеранів у півфінальному матчі на турнірі пам’яті Петріашвілі поступилась збірній ветеранів Грузії.
На шляху «синьо-жовтих» стали господарі турніру, збірна Грузії. Команда на чолі із Кахою Каладзе перемогла українську збірну з рахунком 6:1, інформує офіційний Facebook ФФУ.
Зазначимо, що екс-захисник «Динамо» Каха Каладзе забив 4 голи.
До слова, у вирішальному матчі турніру зустрінуться збірні Іспанії та Грузії.
Джерело: Футбол 24