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    Збірна України серед ветеранів вирушить на турне до Південної Америки

    Став відомий склад команди збірної України серед ветеранів
    Наставник національної збірної України серед ветеранів Анатолій Дем'яненко оголосив список гравців, які вирушать на турне по Південній Америці, повідомляється на сторінці команди у Facebook. 23 січня збірна України у Бразилії зіграє проти збірної штату Парана, а 25 січня – проти ветеранів Сантоса. Після того українці проведуть ще один
    • Сьогодні, 14:33
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    Збірна України з футболу серед ветеранів
    Збірна України з футболу серед ветеранів

    Став відомий склад команди збірної України серед ветеранів

    Наставник національної збірної України серед ветеранів Анатолій Дем'яненко оголосив список гравців, які вирушать на турне по Південній Америці, повідомляється на сторінці команди у Facebook.

    23 січня збірна України у Бразилії зіграє проти збірної штату Парана, а 25 січня – проти ветеранів Сантоса. Після того українці проведуть ще один товариський матч у Аргентині.

    До складу команди потрапили наступні гравці:

    Віталій Рева, Анатолій Дем'яненко, Мирон Маркевич, Олег Собуцький, Сергій Нагорняк, Едмар, Андрій Донець, Володимир Єзерський, В'ячеслав Шевчук, Владислав Ващук, Андрій Воронін, Сергій Назаренко, Богдан Шершун, Едуард Цихмейструк, В'ячеслав Свідерський, Віталій Самойлов, Андрій Воробей, Євген Левченко.

    Нагадаємо, нещодавно на турнірі у Грузії українські ветерани припинили боротьбу за крок до фіналу.

    Джерело: Футбол 24

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