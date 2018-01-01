Збірна України стала 12-ою в одиночній змішаній естафеті на чемпіонаті Європи з біатлону

Збірна України одиночний мікст провела невдало

Драматичною розв'язкою завершилася одиночна змішана естафета на чемпіонаті Європи з біатлону в Ріднау. Збірна Франції, яка захопила впевнене лідерство з першого ж етапу у виконанні Жюлі Симон, упустила золото на останньому відрізку, коли Емільєн Жаклен на двох вогневих рубежах чотири рази звертався до допомоги запасних патронів. Помилками



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Сергій Семенов. Фото: ФБУ

Збірна України одиночний мікст провела невдало

Драматичною розв'язкою завершилася одиночна змішана естафета на чемпіонаті Європи з біатлону в Ріднау.

Збірна Франції, яка захопила впевнене лідерство з першого ж етапу у виконанні Жюлі Симон, упустила золото на останньому відрізку, коли Емільєн Жаклен на двох вогневих рубежах чотири рази звертався до допомоги запасних патронів.

Помилками фаворитів сповна скористалися норвежці, за яких виступали Текла Брюн-Лі і Ветле-С’ястад Крістіансен. Причому, на останньому рубежі Ветле також був бездоганним, допустивши дві помилки, але, оскільки француз відповів тим же, і Крістіансен спокійно довів справу до першого золота Норвегії на цьому чемпіонаті.

А ось Жаклену довелося добряче постаратися, щоб не упустити ще й срібло - Емільєн аж до фінішної прямої відбивав атаки американця Лоуелла Бейлі.

Збірна України одиночний мікст провела невдало. Причому, проблеми почалися вже з першого рубежу, який Надія Бєлкіна провела з однією помилкою, і при цьому поступаючись суперницям в скорострільності. І хоча на трасі Надія відігравала відставання, перший етап вона завершила сьомою з відставанням в 24 секунди.

Ще більше ускладнилася боротьба за нагороди для нашої команди на стійці другого етапу, яку Сергій Семенов закрив лише з восьми пострілів. Про це повідомляє Федерація біатлону України.

А останні надії на медалі розтанули з двома штрафними колами Надії на заключній для себе стійці на третьому етапі. Після цього команда виявилася 13-ю з дефіцитом більше півтори хвилини, що для даного формату естафети - вирок. Все, що вдалося зробити Семенову на четвертому етапі - відіграти одну позицію і фінішувати 12-м.

Чемпіонат Європи з біатлону

Ріднау, Італія

Одиночна змішана естафета

1. Норвегія (0 + 6) 35:39.6

2. Франція (0 + 11) +8.6

3. США (0 + 10) +9.1

4. Естонія (0 + 8) +24.1

5. Росія (0 + 9) +27.5

...

12. Україна (2 + 8) +1:41.2