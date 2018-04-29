Збірна України U-16 впевнено перемогла однолітків з Угорщини
- Вчора, 09:35
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Володимир Єзерський. Фото: ФФУ
Юнацька збірна України U-16 провела другий матч на турнірі розвитку УЄФА
Підопічні Володимира Єзерського (футболісти не старші 2002 року народження) у другому матчі на турнірі розвитку УЄФА виграли у збірної Угорщини.
Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.
Юнацька збірна України U-16 провела другий матч на турнірі розвитку УЄФА у Фінляндії. У поєдинку з Угорщиною «синьо-жовті» перемогли — 2:0.
На 26-й хвилині рахунок відкрив Рязанцев. На 49-й Ванат подвоїв перевагу українців. За 10 хвилин вилучення заробив Гук. За час, що залишився, підопічні Володимира Єзерського не тільки втримали перевагу, але й були близькі до того, щоб довести рахунок до розгромного.Свою останню зустріч на турнірі збірна України проведе 30 квітня із Кіпром.