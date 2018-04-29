Збірна України U-16 впевнено перемогла однолітків з Угорщини

Юнацька збірна України U-16 провела другий матч на турнірі розвитку УЄФА

Підопічні Володимира Єзерського (футболісти не старші 2002 року народження) у другому матчі на турнірі розвитку УЄФА виграли у збірної Угорщини. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ. Юнацька збірна України U-16 провела другий матч на турнірі розвитку УЄФА у Фінляндії. У поєдинку з Угорщиною «синьо-жовті» перемогли — 2:0. На