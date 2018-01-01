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    Збірна України (U-17) отримала суперників у фінальній частині чемпіонату Європи з волейболу

    Українки зіграють в одній групі з чинними чемпіонками Європи
    Відбулося жеребкування фінальної стадії континентальної першості з волейболу серед дівчат до 17-ти років. Аренами проведення змагань, що відбудуться 13-21 квітня, стануть спорткомплекси у Софії (Болгарія). Влітку 2017 року саме тут за комплекти нагород боролися збірні U-16. Серед 12-ти учасників команда Болгарії забронювала за собою місце
    • Сьогодні, 18:12
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    Українки зіграють в одній групі з чинними чемпіонками Європи

    Відбулося жеребкування фінальної стадії континентальної першості з волейболу серед дівчат до 17-ти років.

    Аренами проведення змагань, що відбудуться 13-21 квітня, стануть спорткомплекси у Софії (Болгарія). Влітку 2017 року саме тут за комплекти нагород боролися збірні U-16.

    Серед 12-ти учасників команда Болгарії забронювала за собою місце автоматично, а компанію їй склали переможці восьми кваліфікаційних груп і три команди, які посіли у них другі місця з найкращими показниками.

    Серед переможців путівку до фінального раунду виборола і збірна України, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.

    Під час жеребкування всі учасники були розбиті на дві шістки. Вийшло це наступним чином:

    група I: Болгарія, Росія, Білорусь, Сербія, Словенія, Угорщина;

    група II: Туреччина, Румунія, УКРАЇНА, Італія, Нідерланди, Німеччина.

    Переможці груп гратимуть у півфіналах з командами, які посіли в інших секстетах другі місця, треті та четверті команди відповідним чином проведуть матчі за 5-8 місця, а ті, хто фінішують на п’ятих і шостих позиціях, пакуватимуть валізи додому.

    «Оцінюючи підсумки жеребкування, можна сказати, що нашим дівчатам певною мірою пощастило. Так, з одного боку, їм доведеться помірятися силами із чинними чемпіонками Європи – італійками», - йдеться у повідомленні на сайті ФВУ,

    «Натомість, серед суперників будуть одразу дві команди, які пробилися до фінальної частини Євро-2018 із других місць у кваліфікаційних турнірах – Нідерланди та Німеччина. Та й Туреччина з Румунією – все ж не призери торішньої першості», - додається.

    чемпіонат Європи Волейбол Збірна України жеребкування
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