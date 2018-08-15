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    Збірна України (U-17) з футболу визначилася зі складом на меморіал Баннікова

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    Володимир Єзерський. Фото прес-служби ФФУ - Збірна України (U-17) з футболу визначилася зі складом на меморіал Баннікова
    Володимир Єзерський. Фото прес-служби ФФУ

    Українці зіграють з однолітками з Литви, Словаччини та Грузії

    Юнацька збірна України U-17 під керівництвом Володимира Єзерського візьме участь у міжнародному меморіалі Віктора Баннікова, який проходитиме з 15 по 19 серпня у чотирьох містах: Києві (НТК ім. В. Баннікова), Борисполі (стадіон «Колос»), Щасливому («Княжа Арена») й Обухові (МСК ім. В. Мельника).

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    У змаганнях візьмуть участь вісім юнацьких збірних U-17: Україна, Словаччина, Литва, Грузія, Туреччина, Латвія, Білорусь та Ізраїль.

    Володимир Єзерський для участі у турнірі заявив таких гравців (не доросліших 2002 року народження):

    воротарі: Руслан Нещерет («Динамо» Київ), Микита Турбаєвський («Шахтар» Донецьк);

    захисники: Даніл Скорко, Костянтин Вівчаренко, Ілля Забарний (усі – «Динамо»), Даніель Егбуджуо, Антоній Емере, Дмитро Авдєєв (усі – «Шахтар»);

    півзахисники: Володимир Бражко, Єгор Глушач, Євген Рязанцев, Микита Ісадченко, Михайло Железняк (усі – «Динамо»), Георгій Судаков, Артем Уманець (обидва – «Шахтар»), Максим Соловйов («Дніпро»), Максим Шевченко («Динамо» Мінськ, Білорусь);

    нападники: Віктор Блізніченко, Володимир Здирко (обидва – «Динамо»), Данило Гончарук («Шахтар»), Едвард Кобак («Дніпро»).

    Збірна України на меморіалі зіграє проти команд Словаччини (15 серпня), Литви (16 серпня) та Грузії (18 серпня). Усі матчі «синьо-жовтих» прийматиме НТК ім. В. Баннікова у Києві.

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