Збірна України (U-17) з футболу визначилася зі складом на меморіал Баннікова



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Володимир Єзерський. Фото прес-служби ФФУ

Українці зіграють з однолітками з Литви, Словаччини та Грузії

Юнацька збірна України U-17 під керівництвом Володимира Єзерського візьме участь у міжнародному меморіалі Віктора Баннікова, який проходитиме з 15 по 19 серпня у чотирьох містах: Києві (НТК ім. В. Баннікова), Борисполі (стадіон «Колос»), Щасливому («Княжа Арена») й Обухові (МСК ім. В. Мельника).

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

У змаганнях візьмуть участь вісім юнацьких збірних U-17: Україна, Словаччина, Литва, Грузія, Туреччина, Латвія, Білорусь та Ізраїль.

Володимир Єзерський для участі у турнірі заявив таких гравців (не доросліших 2002 року народження):

воротарі: Руслан Нещерет («Динамо» Київ), Микита Турбаєвський («Шахтар» Донецьк);

захисники: Даніл Скорко, Костянтин Вівчаренко, Ілля Забарний (усі – «Динамо»), Даніель Егбуджуо, Антоній Емере, Дмитро Авдєєв (усі – «Шахтар»);

півзахисники: Володимир Бражко, Єгор Глушач, Євген Рязанцев, Микита Ісадченко, Михайло Железняк (усі – «Динамо»), Георгій Судаков, Артем Уманець (обидва – «Шахтар»), Максим Соловйов («Дніпро»), Максим Шевченко («Динамо» Мінськ, Білорусь);

нападники: Віктор Блізніченко, Володимир Здирко (обидва – «Динамо»), Данило Гончарук («Шахтар»), Едвард Кобак («Дніпро»).

Збірна України на меморіалі зіграє проти команд Словаччини (15 серпня), Литви (16 серпня) та Грузії (18 серпня). Усі матчі «синьо-жовтих» прийматиме НТК ім. В. Баннікова у Києві.