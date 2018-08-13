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    Збірна України (U-18) стартувала з поразки та нічиєї на першості Європи з гандболу

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    Фото ФГУ - Збірна України (U-18) стартувала з поразки та нічиєї на першості Європи з гандболу
    Фото ФГУ

    Тепер шанси українців на вихід у півфінал різко зменшилися

    Юніорська збірна України (U-18) провела стартові матчі на чемпіонаті Європи з гандболу серед команд другого дивізіону, що проходить в Австрії.

    Про готовність збірної та про причини поразки у першому турі від Чехії (21:27) розповів головний тренер збірної Михайло Цап, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

    «У матчі проти Чехії старалися, але був мандраж, припустились занадто багатьох втрат м’яча. Вважаю, що ми могли вигравати. У другому таймі ми майже наздогнали суперника. У нас було забагато неточних передач», - сказав він.

    «Команда готова, всі позиції у складі закриті. У першому матчі був травмований і виходив тільки на одну атаку Микита Сивак. Сподіваюсь, він зможе зіграти у наступному матчі. Тепер, щоб вийти до півфіналу, нам потрібно виграти чотири наступні гри. Це цілком можливо», - додав наставник.

    Але перемогти у другому поєдинку українцям знову не судилося – вони розійшлися миром з турецькими однолітками.

    Матчі збірної України:

    10 серпня. Чехія – Україна – 27:21
    12 серпня. Україна – Туреччина – 36:36
    13 серпня. Україна – Велика Британія
    15 серпня. Ірландія – Україна
    16 серпня. Чорногорія – Україна

    Дві найкращі команди групи А вийдуть до півфіналу. Ще два півфіналіста визначаться серед команд групи В.

    чемпіонат Європи Збірна України Гандбол тренер
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