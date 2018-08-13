Збірна України (U-18) стартувала з поразки та нічиєї на першості Європи з гандболу



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Фото ФГУ

Тепер шанси українців на вихід у півфінал різко зменшилися

Юніорська збірна України (U-18) провела стартові матчі на чемпіонаті Європи з гандболу серед команд другого дивізіону, що проходить в Австрії.

Про готовність збірної та про причини поразки у першому турі від Чехії (21:27) розповів головний тренер збірної Михайло Цап, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

«У матчі проти Чехії старалися, але був мандраж, припустились занадто багатьох втрат м’яча. Вважаю, що ми могли вигравати. У другому таймі ми майже наздогнали суперника. У нас було забагато неточних передач», - сказав він.

«Команда готова, всі позиції у складі закриті. У першому матчі був травмований і виходив тільки на одну атаку Микита Сивак. Сподіваюсь, він зможе зіграти у наступному матчі. Тепер, щоб вийти до півфіналу, нам потрібно виграти чотири наступні гри. Це цілком можливо», - додав наставник.

Але перемогти у другому поєдинку українцям знову не судилося – вони розійшлися миром з турецькими однолітками.

Матчі збірної України:

10 серпня. Чехія – Україна – 27:21

12 серпня. Україна – Туреччина – 36:36

13 серпня. Україна – Велика Британія

15 серпня. Ірландія – Україна

16 серпня. Чорногорія – Україна

Дві найкращі команди групи А вийдуть до півфіналу. Ще два півфіналіста визначаться серед команд групи В.