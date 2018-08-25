Збірна України (U-18) з футболу нарешті здобула першу перемогу на Меморіалі Вацлава Єжека



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Олег Кузнецов. Фото ФФУ

Але українці однак змагатимуться лише за сьоме підсумкове місце

Перемігши в останньому матчі групового раунду словаків, підопічні Олега Кузнецова залишилися на четвертому місці у групі.

В останньому турі групового раунду міжнародного турніру у Чехії юнацька збірна України U-18 (футболісти не старші 2001 року народження) обіграла команду Словаччини з рахунком 1:0.

Єдиний м'яч на рахунку нападника «Шахтаря» Станіслава Біблика, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Втім, ця перемога не дозволила «синьо-жовтим» піднятися вище четвертого місця у своїй групі.

Тому у суботу, 25 серпня, команда Олега Кузнецова зустрінеться зі збірною ОАЕ у матчі за сьоме місце.

Меморіалі Вацлава Єжека з футболу

Чоловічі збірні U-18

Словаччина – Україна – 0:1

Гол: Біблик (45).

Україна (U-18): Трубін, В. Мудрик, Романюк, Якуба, Данилюк, Біблик (Гудзинський, 78), Чирук, Литвиненко, Мельнійчук (Буханевич, 65), Підручній, Гуров.