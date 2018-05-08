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    Збірна України (U-18) з регбі-7 не змогла здобути жодної перемоги на чемпіонаті Європи

    Українці у підсумку фінішували на останньому рядку змагань
    У Паневежисі (Литва) завершилась континентальна першість серед юніорів до 18 років з регбі-7 у найвищому дивізіоні. Збірна України посіла останнє, 16-те місце, інформує офіційний сайт Федерації регбі України. У перший ігровий день українці у групі В провели три матчі. Прем’єрна гра у найвищому дивізіоні закінчилася для підопічних Дмитра
    • Сьогодні, 12:56
    • Розсилка
    Фото ФРУ
    Фото ФРУ

    Українці у підсумку фінішували на останньому рядку змагань

    У Паневежисі (Литва) завершилась континентальна першість серед юніорів до 18 років з регбі-7 у найвищому дивізіоні.

    Збірна України посіла останнє, 16-те місце, інформує офіційний сайт Федерації регбі України.

    У перший ігровий день українці у групі В провели три матчі.

    Прем’єрна гра у найвищому дивізіоні закінчилася для підопічних Дмитра Федішина розгромом від французів – 0:47.

    У наступному поєдинку з румунами українці змогли відзначитися заліковою атакою, утім, вона не вплинула на підсумковий результат – програш «синьо-жовтих» з рахунком 5:26.

    В останній дуелі, з німцями, наші співвітчизники записали до свого активу 14 залікових балів, на що суперник відповів 33 очками (14:33).

    У раунді плей-офф збірна України також тільки програвала – Бельгії (0:21), Люксембургу (10:19) і Швеції (7:26).

    Чемпіонські нагороди дістались французам, які у матчі за перше місце здолали Ірландію (26:17).

    чемпіонат Європи Збірна України регбі
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