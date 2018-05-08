Збірна України (U-18) з регбі-7 не змогла здобути жодної перемоги на чемпіонаті Європи
- Сьогодні, 12:56
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Розсилка
Українці у підсумку фінішували на останньому рядку змагань
У Паневежисі (Литва) завершилась континентальна першість серед юніорів до 18 років з регбі-7 у найвищому дивізіоні.
Збірна України посіла останнє, 16-те місце, інформує офіційний сайт Федерації регбі України.
У перший ігровий день українці у групі В провели три матчі.
Прем’єрна гра у найвищому дивізіоні закінчилася для підопічних Дмитра Федішина розгромом від французів – 0:47.
У наступному поєдинку з румунами українці змогли відзначитися заліковою атакою, утім, вона не вплинула на підсумковий результат – програш «синьо-жовтих» з рахунком 5:26.
В останній дуелі, з німцями, наші співвітчизники записали до свого активу 14 залікових балів, на що суперник відповів 33 очками (14:33).
У раунді плей-офф збірна України також тільки програвала – Бельгії (0:21), Люксембургу (10:19) і Швеції (7:26).
Чемпіонські нагороди дістались французам, які у матчі за перше місце здолали Ірландію (26:17).