Збірна України (U-18) з регбі-7 не змогла здобути жодної перемоги на чемпіонаті Європи

Українці у підсумку фінішували на останньому рядку змагань

У Паневежисі (Литва) завершилась континентальна першість серед юніорів до 18 років з регбі-7 у найвищому дивізіоні. Збірна України посіла останнє, 16-те місце, інформує офіційний сайт Федерації регбі України. У перший ігровий день українці у групі В провели три матчі. Прем’єрна гра у найвищому дивізіоні закінчилася для підопічних Дмитра



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Фото ФРУ

Українці у підсумку фінішували на останньому рядку змагань

У Паневежисі (Литва) завершилась континентальна першість серед юніорів до 18 років з регбі-7 у найвищому дивізіоні.

Збірна України посіла останнє, 16-те місце, інформує офіційний сайт Федерації регбі України.

У перший ігровий день українці у групі В провели три матчі.

Прем’єрна гра у найвищому дивізіоні закінчилася для підопічних Дмитра Федішина розгромом від французів – 0:47.

У наступному поєдинку з румунами українці змогли відзначитися заліковою атакою, утім, вона не вплинула на підсумковий результат – програш «синьо-жовтих» з рахунком 5:26.

В останній дуелі, з німцями, наші співвітчизники записали до свого активу 14 залікових балів, на що суперник відповів 33 очками (14:33).

У раунді плей-офф збірна України також тільки програвала – Бельгії (0:21), Люксембургу (10:19) і Швеції (7:26).

Чемпіонські нагороди дістались французам, які у матчі за перше місце здолали Ірландію (26:17).