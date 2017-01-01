Збірна України U-18 здобула другу перемогу на Кубку чотирьох націй

В нашій команді всі чотири шайби закинули гравці третьої ланки

На традиційному передноворічному турнірі Кубок Чотирьох націй у своїй першій на сьогоднішній день грі наша юніорська збірна U18 впевнено розібралася з першою командою Угорщини (червоні). Про це повідомляє прес-служба Федерації хокею України. Відзначимо, що в нашій команді всі чотири шайби закинули гравці третьої ланки. Так дублями відзначилися



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Фото: прес-служба ФХУ

В нашій команді всі чотири шайби закинули гравці третьої ланки

На традиційному передноворічному турнірі Кубок Чотирьох націй у своїй першій на сьогоднішній день грі наша юніорська збірна U18 впевнено розібралася з першою командою Угорщини (червоні).

Про це повідомляє прес-служба Федерації хокею України.

Відзначимо, що в нашій команді всі чотири шайби закинули гравці третьої ланки.

Так дублями відзначилися Артем Матейченко і Богдан Середницький, на рахунку якого ще й одна результативна передача. Також два точних паси віддав Олексій Миклуха.

Нагадаємо також, що о 20:50 за київським часом наша команда проведе ще одну гру проти другої команди Угорщини (білі).

Україна U18 - Угорщина U18 (червоні) - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Україна U18: Оганджанян. Бабчук - Табашник, Васильєв - Кругляков, Грицюк - Будько, Іващенко - Михальчук. Сиротенко - Халін - Морозов, Даниленко - Панов - Арабов, Миклуха - Середницький - Матейченко, Болотін - Євтухов.

Шайби: 1:0. Матейченко (Середницький, 16:58 – більш.). 2:0. Середницький (Миклуха, 25:35). 3:0. Матейченко (Миклуха, 33:44 – більш.). 3:1. Кедвес (Сшесці, 45:32). 4:1. Середницький (Бабчук, 53:51).

Штраф: 33 (4 - 27 - 2) - 10 (2 - 4 - 4)

Кидки: 41 (12 - 13 - 16) - 12 (3 - 5 - 4)