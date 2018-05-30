Збірна України U-19 дізналася суперників у фінальному турнірі Євро-2018

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Команда Олександра Петракова потрапила до групи В

У середу, 30-го травня, у фінській Ваасі відбулося жеребкування фінального турніру Євро-2018 серед збірних U-19.

Визначилися суперники збірної України, інформує прес-служба ФФУ.

Команда Олександра Петракова потрапила до групи В, де зіграє із збірними Англії (чинним володарем трофею), Франції та Туреччини.

До квартету А увійшли Фінляндія, Португалія, Норвегія та Італія.

Фінальний турнір Євро-2018 із 16-го по 29 липня проходитиме у Фінляндії — в містах Вааса та Сейняйокі.

Вісім фіналістів у двох групах в одне коло (тури — 16/17, 19/20, 22/23 липня) визначать квартет претендентів на медалі.

Наша команда свої матчі проведе 17 липня (з Францією), 20-го (з Англією) та 23-го (з Туреччиною).

Півфінальні поєдинки заплановані на 26-е число, фінал — на 29-е.

Крім того, 26 липня відбудеться матч за п’яте місце між командами, які фінішують у своїх групах третіми.

П’ять найсильніших збірних Євро-2018 отримають путівки на чемпіонат світу 2019 року серед команд U-20, що пройде в Польщі.