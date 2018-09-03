Збірна України (U-19) з футболу зіграє на міжнародному турнірі у Латвії



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Сергій Попов. Фото ФФУ

Українці зіграють з господарями та збірними з Македонії і Фарерських островів

Юнацька збірна України U-19 (футболісти не старші 2000 року народження) зіграє на турнірі у Латвії.

У команди розпочався збір, під час якого команда виступить на міжнародному турнірі «Кубок Федерації футболу Латвії».

Окрім українців та господарів, у змаганнях візьмуть участь збірні Македонії та Фарерських островів, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

До роботи головний тренер «синьо-жовтих» Сергій Попов залучив 20-х футболістів:

воротарі: Анатолій Трубін («Шахтар» Донецьк), Андрій Артим («Карпати» Львів);

захисники: Максим Духан, Микола Ярош, Данило Хондак (усі – «Динамо» Київ), Роман Слива, Петро Харжевський (обидва – «Карпати»), Максим Агапов («Зоря» Луганськ), Ігор Снурніцин («Олімпік» Донецьк);

півзахисники: Георгій Цітаішвілі, Богдан Білошевський, Вікентій Волошин (усі – «Динамо»), Клим Приходько, Михайло Мудрик (обидва – «Шахтар»), Ростислав Лях, Іван Желізко (обидва – «Карпати»);

нападники: Євген Ісаєнко, Владислав Супряга (обидва – «Динамо»), Артем Холод («Шахтар»), Данило Сікан («Карпати»).

Чотири збірні визначать переможця в одноколовому турнірі. Збірна України зіграє свої поєдинки 6, 8 та 10 вересня.