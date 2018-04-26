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    Збірна України в листопаді зіграє товариський матч проти Туреччини

    Матч повинен пройти в Україні
    Збірна України проведе товариський матч з командою Туреччини. Поєдинок запланований на 20 листопада і повинен пройти в Україні. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА, де зустріч занесена в офіційний календар спарингів. Раніше стало відомо, що збірна України зіграє проти Марокко 30 травня в Швейцарії. Зазначимо, що 10 жовтня команда Андрія
    • 26 Квiтня, 16:34
    • Розсилка
    Фото: ФФУ
    Фото: ФФУ

    Матч повинен пройти в Україні

    Збірна України проведе товариський матч з командою Туреччини.

    Поєдинок запланований на 20 листопада і повинен пройти в Україні.

    Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА, де зустріч занесена в офіційний календар спарингів.

    Раніше стало відомо, що збірна України зіграє проти Марокко 30 травня в Швейцарії.

    Зазначимо, що 10 жовтня команда Андрія Шевченка зустрінеться з Італією.

    Нагадаємо, що в першому поєдинку Ліги націй «синьо-жовті» 9 вересня вийдуть на поле «Арени Львів» проти команди Словаччини.

    Як відомо, після товариських матчів із Саудівською Аравією (1:1) та Японією (2:1), які відбулися у березні, українська національна команда потрапила у 30-тку найсильніших збірних світу.

    Джерело: xsport.ua

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