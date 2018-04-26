Збірна України в листопаді зіграє товариський матч проти Туреччини
- 26 Квiтня, 16:34
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Фото: ФФУ
Матч повинен пройти в Україні
Збірна України проведе товариський матч з командою Туреччини.
Поєдинок запланований на 20 листопада і повинен пройти в Україні.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА, де зустріч занесена в офіційний календар спарингів.
Раніше стало відомо, що збірна України зіграє проти Марокко 30 травня в Швейцарії.
Зазначимо, що 10 жовтня команда Андрія Шевченка зустрінеться з Італією.
Нагадаємо, що в першому поєдинку Ліги націй «синьо-жовті» 9 вересня вийдуть на поле «Арени Львів» проти команди Словаччини.
Як відомо, після товариських матчів із Саудівською Аравією (1:1) та Японією (2:1), які відбулися у березні, українська національна команда потрапила у 30-тку найсильніших збірних світу.
Джерело: xsport.ua