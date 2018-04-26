Збірна України в листопаді зіграє товариський матч проти Туреччини

Матч повинен пройти в Україні

Збірна України проведе товариський матч з командою Туреччини. Поєдинок запланований на 20 листопада і повинен пройти в Україні. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА, де зустріч занесена в офіційний календар спарингів. Раніше стало відомо, що збірна України зіграє проти Марокко 30 травня в Швейцарії. Зазначимо, що 10 жовтня команда Андрія