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    Збірна України вдруге програла на чемпіонаті Європи

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    Чоловіча збірна України з гандболу виступає на чемпіонаті Європи - Збірна України вдруге програла на чемпіонаті Європи
    Чоловіча збірна України з гандболу виступає на чемпіонаті Європи
    EHF

    Наші гандболісти поступилися команді Австрії на груповому етапі

    Чоловіча збірна України з гандболу вдруге програла на груповому етапі чемпіонату Європи.

    Цього разу наші хлопці поступилися господарям групи австрійцям – 30:34.

    Австрія – Україна – 34:30 (18:17)
    Україна: Терехов, Комок; Буйненко, Шевельов, Дорощук, Тільте, Горіга, Козакевич, Жук, Чичикало, Гурковський, Жуков, Остроушко, Ільченко. Тренер – Сергій Бебешко.

    Більшу частину поєдинку боротьба була практично рівною. Після першої половини господарі мали мінімальну перевагу – 18:17.

    Фатальними для українців стали заключні п’ять хвилин матчу. За рахунку 29:29 наша команда пропустила м’яч у порожні ворота. Втративши концентрацію українці пропустили ще кілька атак суперника.

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    У попередньому матчі наша команда поступилася суперникам з Північної Македонії – 25:26.

    Після двох матчів у групі збірна України єдина з двома поразками. У Австрії дві перемоги. Чехія та Північна Македонія мають по одній перемозі.

    У наступному поєдинкуУкраїна грає проти Чехії (14 січня). З груп виходять по дві команди.

    Нагадаємо, Україна грає на чемпіонаті Європи вперше за останні 10 років.

    чемпіонат Європи гандбол
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