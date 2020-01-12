Збірна України вдруге програла на чемпіонаті Європи
Наші гандболісти поступилися команді Австрії на груповому етапі
Чоловіча збірна України з гандболу вдруге програла на груповому етапі чемпіонату Європи.
Цього разу наші хлопці поступилися господарям групи австрійцям – 30:34.
Австрія – Україна – 34:30 (18:17)
Україна: Терехов, Комок; Буйненко, Шевельов, Дорощук, Тільте, Горіга, Козакевич, Жук, Чичикало, Гурковський, Жуков, Остроушко, Ільченко. Тренер – Сергій Бебешко.
Більшу частину поєдинку боротьба була практично рівною. Після першої половини господарі мали мінімальну перевагу – 18:17.
Wow! Sheer athleticism from Stanislav Zhukov for @Ukrainianhandba !#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/GMaGWuG5ir— EHF EURO (@EHFEURO) January 12, 2020
Фатальними для українців стали заключні п’ять хвилин матчу. За рахунку 29:29 наша команда пропустила м’яч у порожні ворота. Втративши концентрацію українці пропустили ще кілька атак суперника.
У попередньому матчі наша команда поступилася суперникам з Північної Македонії – 25:26.
Після двох матчів у групі збірна України єдина з двома поразками. У Австрії дві перемоги. Чехія та Північна Македонія мають по одній перемозі.
У наступному поєдинкуУкраїна грає проти Чехії (14 січня). З груп виходять по дві команди.
Нагадаємо, Україна грає на чемпіонаті Європи вперше за останні 10 років.