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    Україна пропустила за дві секунди до закінчення і дошкульно програла на старті Євро з гандболу (відео)

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    Наші гандболісти мали шанси не програти - Україна пропустила за дві секунди до закінчення і дошкульно програла на старті Євро з гандболу (відео)
    Наші гандболісти мали шанси не програти
    EHF

    Наша команда мала всі шанси виграти матч

    У столиці Австрії Відні чоловіча збірна України з гандболу стартувала на своєму першому за десять років чемпіонаті Європи з прикрої поразки з різницею в один м'яч від команди Македонії.

    Македонія - Україна 26:25 (13:10)

    Україна: Комок, Терехов; Акименко (1), Жук, (3), Козакевич (2), Горіга (1), Буйненко, Денисов (1), Гурковський (2), Дорощук, Остроушко (5), Шевельов, Тільте (1), Жуков (5). Тренер – Сергій Бебешко

    У рамках попереднього турніру в групі В підопічні Сергія Бебешка в першій половині зустрічі з македонцями дозволили супернику втекти на відстань чотирьох точних кидків, а на перерву наші хлопці пішли поступаючись мінус 3.

    У важкому другому таймі суперники українців відривалися у рахунку та на п’ять голів, але за десять хвилин до кінця гри Владислав Остроушко зрівняв результат – 22:22.

    На останніх секундах гри на табло горіли приємні для нас у такій складній грі нічийні 25:25, але найкращий снайпер матчу, зірковий старожил збірної Македонії Кірілл Лазаров – у його активі вісім голів – все ж приніс своїй команді перемогу.

    В іншому матчі нашої групи Австрія обіграла Чехію з рахунком 32:29.

    У неділю, 12 січня, українці о 19:15 за київським часом розпочнуть зустріч з господарями турніру австрійцями.

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    чемпіонат Європи Збірна України гандбол Сергій Бебешко Владислав Остроушко Павло Гурковський Кірілл Лазарєв
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