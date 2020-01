Україна пропустила за дві секунди до закінчення і дошкульно програла на старті Євро з гандболу (відео)

Наша команда мала всі шанси виграти матч

У столиці Австрії Відні чоловіча збірна України з гандболу стартувала на своєму першому за десять років чемпіонаті Європи з прикрої поразки з різницею в один м'яч від команди Македонії.

Македонія - Україна 26:25 (13:10)

Україна: Комок, Терехов; Акименко (1), Жук, (3), Козакевич (2), Горіга (1), Буйненко, Денисов (1), Гурковський (2), Дорощук, Остроушко (5), Шевельов, Тільте (1), Жуков (5). Тренер – Сергій Бебешко

У рамках попереднього турніру в групі В підопічні Сергія Бебешка в першій половині зустрічі з македонцями дозволили супернику втекти на відстань чотирьох точних кидків, а на перерву наші хлопці пішли поступаючись мінус 3.

У важкому другому таймі суперники українців відривалися у рахунку та на п’ять голів, але за десять хвилин до кінця гри Владислав Остроушко зрівняв результат – 22:22.

На останніх секундах гри на табло горіли приємні для нас у такій складній грі нічийні 25:25, але найкращий снайпер матчу, зірковий старожил збірної Македонії Кірілл Лазаров – у його активі вісім голів – все ж приніс своїй команді перемогу.

