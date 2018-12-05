Збірна України входить до топ-20 кращих команд світу з пляжного футболу
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Щоправда, підопічні Євгена Варениці зробили крок униз у міжнародному рейтингу Всесвітньої організації пляжного футболу
Всесвітня організація пляжного футболу (BSWW) опублікувала оновлений рейтинг національних збірних за підсумками листопада 2018 року.
У ньому збірна України опустилася із 16-ої на 17-ту сходинку.
В активі нашої команди 718 балів.
Головною причиною зниження рейтингу став той факт, що наша команда у жовтні та листопаді не брала участі у міжнародних змаганнях.
Світовий рейтинг збірних із пляжного футболу:
1. Бразилія – 3875
2. Іран – 2573
3. Португалія – 2450
4. Росія – 2017
5. Італія – 1978
6. Таїті – 1706
7. Парагвай – 1704
8. Швейцарія – 1438
9. Іспанія – 1239
10. Японія – 1083
11. ОАЕ – 969
12. Еквадор – 898
13. Мексика – 890
14. Сенегал – 836
15. Єгипет – 775
16. Польща – 720
17. Україна – 718
18. Сальвадор – 679
19. США – 671
20. Аргентина – 645