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    Збірна України входить до топ-20 кращих команд світу з пляжного футболу

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    Збірна України з пляжного футболу - Збірна України входить до топ-20 кращих команд світу з пляжного футболу
    Збірна України з пляжного футболу
    Фото взяте з сайту ФФУ

    Щоправда, підопічні Євгена Варениці зробили крок униз у міжнародному рейтингу Всесвітньої організації пляжного футболу

    Всесвітня організація пляжного футболу (BSWW) опублікувала оновлений рейтинг національних збірних за підсумками листопада 2018 року.

    У ньому збірна України опустилася із 16-ої на 17-ту сходинку.

    В активі нашої команди 718 балів.

    Головною причиною зниження рейтингу став той факт, що наша команда у жовтні та листопаді не брала участі у міжнародних змаганнях.

    Світовий рейтинг збірних із пляжного футболу:

    1. Бразилія – 3875
    2. Іран – 2573
    3. Португалія – 2450
    4. Росія – 2017
    5. Італія – 1978
    6. Таїті – 1706
    7. Парагвай – 1704
    8. Швейцарія – 1438
    9. Іспанія – 1239
    10. Японія – 1083
    11. ОАЕ – 969
    12. Еквадор – 898
    13. Мексика – 890
    14. Сенегал – 836
    15. Єгипет – 775
    16. Польща – 720
    17. Україна – 718
    18. Сальвадор – 679
    19. США – 671
    20. Аргентина – 645

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