Збірна України виборола «срібло» на етапі Світової серії з синхронного плавання



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Збірна України з синхронного плавання Фейсбук

Наші дівчата поступилися лише господарям з Китаю

Збірна України з синхронного плавання виборола срібні нагороди в комбі на етапі Світової серії в китайському Пекіні.

Наші дівчата фінішували другими у вільній комбінації з оцінкою 86.2667, інформує Prosportua. Першими фінішували господарі з команди Китаю.

У Пекіні стартував п’ятий етап Світової серії FINA з артистичного (синхронного) плавання. У перший день змагань українська збірна виборола дві нагороди – срібну і бронзову. Олександра Бурдова стала срібним призером в технічній програмі солісток, а в технічній програмі дуетів Олександра Бурдова і Анна Носова посіли третє місце.

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