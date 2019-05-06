  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Збірна України виборола «срібло» на етапі Світової серії з синхронного плавання

    • Розсилка
    Збірна України з синхронного плавання - Збірна України виборола «срібло» на етапі Світової серії з синхронного плавання
    Збірна України з синхронного плавання
    Фейсбук

    Наші дівчата поступилися лише господарям з Китаю

    Збірна України з синхронного плавання виборола срібні нагороди в комбі на етапі Світової серії в китайському Пекіні.

    Наші дівчата фінішували другими у вільній комбінації з оцінкою 86.2667, інформує Prosportua. Першими фінішували господарі з команди Китаю.

    У Пекіні стартував п’ятий етап Світової серії FINA з артистичного (синхронного) плавання. У перший день змагань українська збірна виборола дві нагороди – срібну і бронзову. Олександра Бурдова стала срібним призером в технічній програмі солісток, а в технічній програмі дуетів Олександра Бурдова і Анна Носова посіли третє місце.

     Читайте також: Стаховський програв у фіналі турніру в Сеулі
    Читайте також
    Збірна України синхронне плавання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ