Збірна України визначилася зі складом на жіночий чемпіонат Європи з боксу
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Турнір на початку червня прийматиме Болгарія
Головний тренер національної жіночої збірної України з боксу Сергій Гордієнко оголосив склад команди на чемпіонат Європи, який вже за декілька днів розпочнеться у столиці Болгарії.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.
Оголошення складу відбулося у межах відкритого тренування команди напередодні від’їзду збірної України до Софії.
Головний боксерський старт Європи серед жінок пройде з 4-го по 13-те червня.
За словами головного тренера, збірна України буде представлена в усіх 10-ти вагових категоріях.
Українську команду на чемпіонаті Європи-2018 представлятимуть:
вагова категорія 48 кг: Ганна Охота (Полтавська обл.);
вагова категорія 51 кг: Тетяна Коб (Волинська обл.);
вагова категорія 54 кг: Іванна Крупеня (Рівненська обл.);
вагова категорія 57 кг: Сніжана Холодкова (Київ);
вагова категорія 60 кг: Юлія Циплакова (Харківська обл.);
вагова категорія 64 кг: Марія Бова (Київ);
вагова категорія 69 кг: Юлія Стойко (Київ);
вагова категорія 75 кг: Марія Боруца (Хмельницька обл.);
вагова категорія 81 кг: Анастасія Чорноколенко (Дніпропетровська обл.);
вагова категорія +81 кг: Тетяна Шевченко (Київ).
Зазначається, що чемпіонат Європи стане важливим етапом підготовки до світової першості, яку прийматиме цього року Індія.