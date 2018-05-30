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    Збірна України визначилася зі складом на жіночий чемпіонат Європи з боксу

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    Фото ФБУ - Збірна України визначилася зі складом на жіночий чемпіонат Європи з боксу
    Фото ФБУ

    Турнір на початку червня прийматиме Болгарія

    Головний тренер національної жіночої збірної України з боксу Сергій Гордієнко оголосив склад команди на чемпіонат Європи, який вже за декілька днів розпочнеться у столиці Болгарії.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.

    Оголошення складу відбулося у межах відкритого тренування команди напередодні від’їзду збірної України до Софії.

    Головний боксерський старт Європи серед жінок пройде з 4-го по 13-те червня.

    За словами головного тренера, збірна України буде представлена в усіх 10-ти вагових категоріях.

    Українську команду на чемпіонаті Європи-2018 представлятимуть:

    вагова категорія 48 кг: Ганна Охота (Полтавська обл.);

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    вагова категорія 51 кг: Тетяна Коб (Волинська обл.);

    вагова категорія 54 кг: Іванна Крупеня (Рівненська обл.);

    вагова категорія 57 кг: Сніжана Холодкова (Київ);

    вагова категорія 60 кг: Юлія Циплакова (Харківська обл.);

    вагова категорія 64 кг: Марія Бова (Київ);

    вагова категорія 69 кг: Юлія Стойко (Київ);

    вагова категорія 75 кг: Марія Боруца (Хмельницька обл.);

    вагова категорія 81 кг: Анастасія Чорноколенко (Дніпропетровська обл.);

    вагова категорія +81 кг: Тетяна Шевченко (Київ).

    Зазначається, що чемпіонат Європи стане важливим етапом підготовки до світової першості, яку прийматиме цього року Індія.

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