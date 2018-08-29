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    Збірна України з баскетболу 3х3 разгромила Росію на турнірі в Дебрецені

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    Фото: ФБУ - Збірна України з баскетболу 3х3 разгромила Росію на турнірі в Дебрецені
    Фото: ФБУ

    Після трьох поєдинків в активі нашої команди дві перемоги

    Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 у складі Ганни Ольховик, Олени Огородникової, Євгенії Спітковської та Христини Філевіч здобула другу перемогу на турнірі FIBA, який проходить в угорському Дебрецені.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Команда Володимира Холопова з рахунком 21:7 розгромила збірну Росії і тепер свій заключний матч зіграє проти Франції.

    Після трьох поєдинків в активі нашої команди дві перемоги – над Румунією та Росією, а також одна поразка в пасиві у поєдинку проти Угорщини.

    Збірна України баскетбол
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