Збірна України з баскетболу 3х3 разгромила Росію на турнірі в Дебрецені



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Фото: ФБУ

Після трьох поєдинків в активі нашої команди дві перемоги

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 у складі Ганни Ольховик, Олени Огородникової, Євгенії Спітковської та Христини Філевіч здобула другу перемогу на турнірі FIBA, який проходить в угорському Дебрецені.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Команда Володимира Холопова з рахунком 21:7 розгромила збірну Росії і тепер свій заключний матч зіграє проти Франції.

Після трьох поєдинків в активі нашої команди дві перемоги – над Румунією та Росією, а також одна поразка в пасиві у поєдинку проти Угорщини.