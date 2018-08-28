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    Збірна України з баскетболу 3х3 зіграє з Росією на турнірі в Угорщині

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    Фото ФБУ - Збірна України з баскетболу 3х3 зіграє з Росією на турнірі в Угорщині
    Фото ФБУ

    Баскетболістки вирушили на турнір до Дебрецена

    У вівторок, 28 серпня, національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 вирушила на міжнародний турнір до Угорщини.

    Як інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України, головний тренер команди Володимир Холопов довірив місця у складі таким виконавцям:

    Склад збірної України:

    Ганна Ольховик – перший тренер Ірина Нагорна;
    Олена Огородникова – перший тренер Галина Богомолова;
    Євгенія Спітковська – перший тренер Феодора Кочергіна;
    Христина Філевич – перший тренер Аїда Євтушенко.

    29 серпня збірна України зіграє на турнірі у Дебрецені. У суперниках – збірні Угорщини, Франції, Румунії та Росії.

    «Завдання на турнір дуже прості – награвати склад, досягти якомога більшої злагодженості, взаєморозуміння у команді. У баскетболі 3х3 взаєморозуміння – чи не найголовніша складова у досягненні позитивного результату», - сказав Холопов.

    «Тому, чим більше ми зіграємо турнірів, ігор, тим кращим буде результат на головних змаганнях сезону», - додав тренер.

    Жіноча збірна України 3х3 готується до чемпіонату Європи, який відбудеться 15-16 вересня у столиці Румунії – Бухаресті.

    Збірна України баскетбол тренер
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