Збірна України з баскетболу 3х3 зіграє з Росією на турнірі в Угорщині



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Фото ФБУ

Баскетболістки вирушили на турнір до Дебрецена

У вівторок, 28 серпня, національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 вирушила на міжнародний турнір до Угорщини.

Як інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України, головний тренер команди Володимир Холопов довірив місця у складі таким виконавцям:

Склад збірної України:

Ганна Ольховик – перший тренер Ірина Нагорна;

Олена Огородникова – перший тренер Галина Богомолова;

Євгенія Спітковська – перший тренер Феодора Кочергіна;

Христина Філевич – перший тренер Аїда Євтушенко.

29 серпня збірна України зіграє на турнірі у Дебрецені. У суперниках – збірні Угорщини, Франції, Румунії та Росії.

«Завдання на турнір дуже прості – награвати склад, досягти якомога більшої злагодженості, взаєморозуміння у команді. У баскетболі 3х3 взаєморозуміння – чи не найголовніша складова у досягненні позитивного результату», - сказав Холопов.

«Тому, чим більше ми зіграємо турнірів, ігор, тим кращим буде результат на головних змаганнях сезону», - додав тренер.

Жіноча збірна України 3х3 готується до чемпіонату Європи, який відбудеться 15-16 вересня у столиці Румунії – Бухаресті.