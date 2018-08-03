Збірна України з баскетболу обіграла у товариському матчі команду Сербії



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Фото ФБУ

Українці потужно провели четверту чверть і виграли матч

Друга національна чоловіча збірна України перемогла команду Сербії у контрольному матчі, який відбувся у місті Мейхекоу (Китай).

Поєдинок зібрав на трибунах 3000 глядачів, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Програвши три чверті, команда Євгена Мурзіна зробила вбивчий ривок у заключній 10-хвилинці, яку виграла 30:4, оформивши перемогу у матчі з рахунком 67:57.

Найкращим у складі української команди став Олександр Кобець, який набрав 22 очки (5/7 двоочкових, 3/7 триочкових, 3/4 штрафних).

Перший поєдинок між цими командами, який відбувся у Куншані, завершився перемогою сербів (74:68).

Тепер українська команда зіграє у Мейхекоу ще два матчі – 4 та 5 серпня наша збірна протистоятиме збірним Китаю та Анголи.

Товариський турнір з баскетболу

Китай

Україна – Сербія – 67:57 (11:17, 14:20, 12:16, 30:4)

Україна: Кожемякін - 14 + 3 підбирання + 3 перехоплення, Крутоус - 3, Пустозвонов - 3 + 4 підбирання, Давидюк - 2, Анісімов - 10 + 8 підбирань – старт, Кобець - 22 + 3 підбирання + 3 перехоплення, Беліков - 6 + 3 підбирання, Конате - 3 + 7 підбирань, Козлов - 3 + 2 підбирання, Прокопенко - 1 + 2 блок-шоти, Сандул.