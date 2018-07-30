  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Збірна України з баскетболу поступилася господарям на міжнародному турнірі у Китаї

    • Розсилка
    Фото ФБУ - Збірна України з баскетболу поступилася господарям на міжнародному турнірі у Китаї
    Фото ФБУ

    Українці програли всього у два очки

    Друга збірна України з баскетболу програла господарям у другому матчі товариського турніру у Китаї – 70:72.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Найрезультативнішими у цьому поєдинку в складі українців стали Олександр Кобець (17 очок, три підбирання), Макс Конате (14 + 7), Павло Крутоус (11 + 1).

    У першому матчі українці перемогли Анголу – 57:48.

    Товариський турнір з баскетболу

    Україна-2 – Китай – 70:72

    Україна-2: Крутоус - 11 очок, Беліков - 6, Анісімов - 2, Прокопенко - 1 + 6 підбирань, Давидюк, Бояркін - 6, Пустозвонов - 2, Конате - 14+ 7 підбирань, Сандул - 4 + 5 підбирань, Кожемякін - 7, Кобець - 17.

    Водночас, кадетська чоловіча збірна України U-16, яка готується до чемпіонату Європи, зіграє два товариські матчі у Києві зі своїми грузинськими однолітками.

    Дати ігор – 30 та 31 липня. Обидва матчі буде зіграно у столичному спорткомплексі «Меридіан».

    Китай Збірна України баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ