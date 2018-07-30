Збірна України з баскетболу поступилася господарям на міжнародному турнірі у Китаї



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Фото ФБУ

Українці програли всього у два очки

Друга збірна України з баскетболу програла господарям у другому матчі товариського турніру у Китаї – 70:72.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Найрезультативнішими у цьому поєдинку в складі українців стали Олександр Кобець (17 очок, три підбирання), Макс Конате (14 + 7), Павло Крутоус (11 + 1).

У першому матчі українці перемогли Анголу – 57:48.

Товариський турнір з баскетболу

Україна-2 – Китай – 70:72

Україна-2: Крутоус - 11 очок, Беліков - 6, Анісімов - 2, Прокопенко - 1 + 6 підбирань, Давидюк, Бояркін - 6, Пустозвонов - 2, Конате - 14+ 7 підбирань, Сандул - 4 + 5 підбирань, Кожемякін - 7, Кобець - 17.

Водночас, кадетська чоловіча збірна України U-16, яка готується до чемпіонату Європи, зіграє два товариські матчі у Києві зі своїми грузинськими однолітками.

Дати ігор – 30 та 31 липня. Обидва матчі буде зіграно у столичному спорткомплексі «Меридіан».