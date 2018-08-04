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    Збірна України з баскетболу програла на турнірі у Китаї господарям

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    Фото ФБУ - Збірна України з баскетболу програла на турнірі у Китаї господарям
    Фото ФБУ

    Різниця між командами склала п'ять очок

    Друга чоловіча національна збірна України зазнала поразки у контрольному поєдинку на зборі у Китаї.

    Команда Євгена Мурзіна з рахунком 86:91 поступилась господарям змагань – китайцям, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    У першому матчі на турнірі у Мейхекоу українська команда перемогла збірну Сербію.

    У неділю, 5 серпня, українські баскетболісти об 11:00 за Києвом зіграють заключний матч проти команди Анголи.

    Товариський турнір з баскетболу

    Мейхекоу, Китай

    Китай – Україна – 91:86 (18:19, 26:19, 27:23, 20:25)

    Україна: Кожем’якін - 12, Крутоус - 13 + 3 передачі, Пустозвонов - 5 + 6 підбирань + 2 перехоплення, Давидюк - 4, Анісімов - 2 + 4 підбирання - старт, Кобець - 22, Конате - 14 + 8 підбирань, Беліков - 11 + 3 підбирання + 2 перехоплення, Козлов - 3 + 4 передачі, Прокопенко, Сандул.

    Китай Збірна України баскетбол
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