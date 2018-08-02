Збірна України з баскетболу проведе ще три контрольні матчі на зборі у Китаї
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Друга команда розпочала другий етап збору
Друга чоловіча національна збірна України з баскетболу продовжує тренувальний збір у Китаї.
Команда Євгена Мурзіна розпочала другий етап підготовки, який тепер проходить у місті Мейхекоу, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Тут команда проведе ще три контрольні поєдинки, які відбудуться 3-5 серпня.
Суперниками підопічних Мурзіна, як і у Куншані, будуть збірні Китаю, Сербії й Анголи.
Склад команди, яка вирушила до Куншана:
Андрій Кожемякін, (перший тренер - Софія Давидова)
Антон Давидюк, (перший тренер – Дмитро Ніколаєв)
Вадим Прокопенко, (перший тренер – Олександр Коваленко)
Ігор Бояркін, (перший тренер Леонід Морозов)
Макс Адам Конате, (перші тренери Бордейчук Сергій, Івлєва Олександра)
Максим Пустозвонов, (перший тренер - Юрій Дятловський)
Михайло Анісімов (перший тренер – Мері Левицька)
Олександр Беліков, (перший тренер Володимир Машира)
Олександр Кобець, (перший тренер Ігор Кобець)
Олександр Ткаченко, (перші тренери - Анатолій Федоренко/Євген Ткаченко)
Павло Крутоус, (перший тренер Богдан Федоренко)
Роман Козлов (перший тренер – Олександр Якименко).
Нагадаємо, під час першого етапу підготовки наша команда перемогла збірну Анголи, зазнавши поразки у матчах із Китаєм і Сербією.