  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Збірна України з баскетболу проведе ще три контрольні матчі на зборі у Китаї

    • Розсилка
    Фото ФБУ - Збірна України з баскетболу проведе ще три контрольні матчі на зборі у Китаї
    Фото ФБУ

    Друга команда розпочала другий етап збору

    Друга чоловіча національна збірна України з баскетболу продовжує тренувальний збір у Китаї.

    Команда Євгена Мурзіна розпочала другий етап підготовки, який тепер проходить у місті Мейхекоу, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Тут команда проведе ще три контрольні поєдинки, які відбудуться 3-5 серпня.

    Суперниками підопічних Мурзіна, як і у Куншані, будуть збірні Китаю, Сербії й Анголи.

    Склад команди, яка вирушила до Куншана:

    Андрій Кожемякін, (перший тренер - Софія Давидова)

    Антон Давидюк, (перший тренер – Дмитро Ніколаєв)

    Вадим Прокопенко, (перший тренер – Олександр Коваленко)

    Ігор Бояркін, (перший тренер Леонід Морозов)

    Макс Адам Конате, (перші тренери Бордейчук Сергій, Івлєва Олександра)

    Максим Пустозвонов, (перший тренер - Юрій Дятловський)

    Михайло Анісімов (перший тренер – Мері Левицька)

    Олександр Беліков, (перший тренер Володимир Машира)

    Олександр Кобець,  (перший тренер Ігор Кобець)

    Олександр Ткаченко, (перші тренери - Анатолій Федоренко/Євген Ткаченко)

    Павло Крутоус, (перший тренер Богдан Федоренко)

    Роман Козлов (перший тренер – Олександр Якименко).

    Нагадаємо, під час першого етапу підготовки наша команда перемогла збірну Анголи, зазнавши поразки у матчах із Китаєм і Сербією.

    Китай Збірна України баскетбол тренер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ