Збірна України з баскетболу проведе ще три контрольні матчі на зборі у Китаї



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Фото ФБУ

Друга команда розпочала другий етап збору

Друга чоловіча національна збірна України з баскетболу продовжує тренувальний збір у Китаї.

Команда Євгена Мурзіна розпочала другий етап підготовки, який тепер проходить у місті Мейхекоу, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Тут команда проведе ще три контрольні поєдинки, які відбудуться 3-5 серпня.

Суперниками підопічних Мурзіна, як і у Куншані, будуть збірні Китаю, Сербії й Анголи.

Склад команди, яка вирушила до Куншана:

Андрій Кожемякін, (перший тренер - Софія Давидова)

Антон Давидюк, (перший тренер – Дмитро Ніколаєв)

Вадим Прокопенко, (перший тренер – Олександр Коваленко)

Ігор Бояркін, (перший тренер Леонід Морозов)

Макс Адам Конате, (перші тренери Бордейчук Сергій, Івлєва Олександра)

Максим Пустозвонов, (перший тренер - Юрій Дятловський)

Михайло Анісімов (перший тренер – Мері Левицька)

Олександр Беліков, (перший тренер Володимир Машира)

Олександр Кобець, (перший тренер Ігор Кобець)

Олександр Ткаченко, (перші тренери - Анатолій Федоренко/Євген Ткаченко)

Павло Крутоус, (перший тренер Богдан Федоренко)

Роман Козлов (перший тренер – Олександр Якименко).

Нагадаємо, під час першого етапу підготовки наша команда перемогла збірну Анголи, зазнавши поразки у матчах із Китаєм і Сербією.