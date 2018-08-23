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    Збірна України з баскетболу U-14 поступилась Чорногорії у першому матчі турніру у Словенії

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    Фото: ФБУ - Збірна України з баскетболу U-14 поступилась Чорногорії у першому матчі турніру у Словенії
    Фото: ФБУ

    Фактично долю поєдинку було вирішено ще до великої перерви

    Молодша кадетська збірна України U-14 зазнала поразки у першому матчі великого міжнародного турніру у Словенії Slovenian Ball.

    Підопічні Дмитра Шаламова з рахунком 51:88 поступились збірній Чорногорії, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

    Фактично долю поєдинку було вирішено ще до великої перерви, коли наші суперники зуміли впевнено виграти першу чверть, після чого зробили потужний ривок у другій десятихвилинці отримавши 28 очок переваги вже за підсумками 20 хвилин гри. 

    Низький відсоток влучань (31% - двоочкові, 13% - триочкові) та 34 втрати не дозволили українській збірній нав'язати боротьбу супернику у стартовому матчі на неофіційному чемпіонаті Європи. 

    Наступний матч на турнірі наша команда зіграє 23 серпня о 21:15 проти команди Ізраїлю.

    Міжнародний турнір Slovenian Ball. Хлопці U-14 

    Чорногорія - Україна 88:51 (18:10, 33:13, 17:19, 20:9)

    Збірна України баскетбол
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