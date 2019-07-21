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    Збірна України з баскетболу вперше потренувалася з новим тренером

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    Збірна України з баскетболу - Збірна України з баскетболу вперше потренувалася з новим тренером
    Збірна України з баскетболу
    ФБУ

    Латвієць Багатскіс готує команду до кваліфікації чемпіонату Європи

    Чоловіча національна збірна України з баскетболу розпочала тренувальний збір – перший під керівництвом нового головного тренера Айнарса Багатскіса.

    Латвійський фахівець призначив початок першого збору на 20 липня, тож у першій половині дня команда зібралася на базі МТА в Пущі-Водиці, а ввечері провела перше тренування, яке розпочалося о 18:00. Прибув у табір збірної і гравець «Детройт Пістонс» Святослав Михайлюк, який не брав участі у першому тренуванні, всі інші працювали у повноцінному режимі. 

    В Пущі-Водиці збірна України тренуватиметься до 26 липня, після чого вирушить на контрольні матчі проти збірної Білорусі в Мінськ, де проведе дві зустрічі – 27 та 28 липня.

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