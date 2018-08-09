Збірна України з боксу здобула дев'ять нагород на міжнародному турнірі в Угорщині



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Фото ФБУ

Сім з них виявилися золотими, а дві – срібними

В Угорщині пройшов міжнародний боксерський турнір, участь у якому взяли й представники збірної України.

Змагання проходили 2-4 серпня у місті Кьосзег і зібрали учасників змагань у вікових групах: юніори, молодь та еліта, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.

Отож, серед українців переможцями та призерами змагань від збірної України стали:

Золото

вагова категорія 54 кг - Лісінська Анастасія (молодь)

вагова категорія 57 кг - Маринчук Ярослава (молодь)

вагова категорія 63 кг - Лусте Марія (жінки-юніорки)

вагова категорія 75 кг - Боруца Марія (жінки-еліта)

вагова категорія 81 кг - Карцан Аркадій (еліта)

вагова категорія 91 кг - Драч Максим (молодь)

вагова категорія +91 кг - Гаврилюк В‘ячеслав (еліта)

Срібло

вагова категорія 52 кг - Кудін Іван (молодь)

вагова категорія +91 кг - Гаврилюк Роман (молодь)

Найкращим боксером турніру було визнано Максима Драча, який у фінальному поєдинку нокаутував місцевого боксера.