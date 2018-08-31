Збірна України з футболу 4 вересня проведе у Києві відкрите тренування для вболівальників



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Також буде презентовано нову форму національної футбольної команди

У вівторок, 4 вересня, на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться низка заходів, які зможуть відвідати вболівальники національної збірної України.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Цього дня о 17:15 на головній спортивній арені країни розпочнеться прес-конференція наставника «синьо-жовтих» Андрія Шевченка для представників ЗМІ.

По завершенні прес-конференції відбудеться відкрите тренування національної команди, яке зможуть відвідати вболівальники.

Вхід глядачів на стадіон буде відкрито із 17:30.

О 17:45 у межах заходу розпочнеться ще одна подія – презентація нової форми збірної від технічного спонсора головної команди. У ній візьме участь соліст гурту «ТІК» Віктор Бронюк.

Додається, що вхід на стадіон буде вільним.

Нагадаємо, що із 3 вересня національна команда України розпочне збір у межах підготовки до матчів Ліги націй УЄФА 6 та 9 вересня – проти збірних Чехії та Словаччини відповідно.