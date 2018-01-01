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    Збірна України з футболу має паритет із суперниками з Азії

    А з Японією національна команда нашої країни зустрічалася вже двічі
    За 26 років свого існування національна збірна України провела з представниками Азійської конфедерації футболу дев’ять матчів. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України. При цьому суперників було шість. З Японією, Південною Кореєю й Узбекистаном збірна України перетиналися по два рази. З азіатами у збірної України
    • Сьогодні, 19:51
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    А з Японією національна команда нашої країни зустрічалася вже двічі

    За 26 років свого існування національна збірна України провела з представниками Азійської конфедерації футболу дев’ять матчів.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    При цьому суперників було шість.

    З Японією, Південною Кореєю й Узбекистаном збірна України перетиналися по два рази.

    З азіатами у збірної України паритет: по чотири перемоги та нічия.

    Нагадаємо, 27 березня 2018 року збірна України зустрінеться у товариському матчі з найбільш титулованою командою Азії – збірною Японії.

    Збірна України зустрічалася з японською командою двічі в історії – і обидва рази у товариських матчах. 23 березня 2002 року в Осаці українці зазнали поразки – 0:1, а 12 жовтня у Києві взяли реванш – 1:0. Єдиний м'яч на рахунку Андрія Гусина.

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