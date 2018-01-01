Збірна України з футболу має паритет із суперниками з Азії
- Сьогодні, 19:51
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А з Японією національна команда нашої країни зустрічалася вже двічі
За 26 років свого існування національна збірна України провела з представниками Азійської конфедерації футболу дев’ять матчів.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
При цьому суперників було шість.
З Японією, Південною Кореєю й Узбекистаном збірна України перетиналися по два рази.
З азіатами у збірної України паритет: по чотири перемоги та нічия.
Нагадаємо, 27 березня 2018 року збірна України зустрінеться у товариському матчі з найбільш титулованою командою Азії – збірною Японії.
Збірна України зустрічалася з японською командою двічі в історії – і обидва рази у товариських матчах. 23 березня 2002 року в Осаці українці зазнали поразки – 0:1, а 12 жовтня у Києві взяли реванш – 1:0. Єдиний м'яч на рахунку Андрія Гусина.