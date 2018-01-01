Збірна України з футболу має паритет із суперниками з Азії

А з Японією національна команда нашої країни зустрічалася вже двічі

За 26 років свого існування національна збірна України провела з представниками Азійської конфедерації футболу дев’ять матчів. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України. При цьому суперників було шість. З Японією, Південною Кореєю й Узбекистаном збірна України перетиналися по два рази. З азіатами у збірної України