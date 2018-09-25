Збірна України з футболу поступилася у товариській зустрічі команді Бельгії



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Фото ФФУ

Підопічні Олександра Петракова поступилися 0:2

Юнацька збірна України (футболісти не старші 2003 року народження) у межах тренувального збору у вівторок, 25 вересня, провела перший товариський матч проти однолітків із Бельгії.

Незважаючи на те, що статус матчів товариський, а юнацька збірна перебуває ще на етапі свого формування, головний тренер Олександр Петраков вимагав від хлопців повної самовіддачі й боротьби тільки за перемогу.

Щоправда, з результатом у першій грі в українців не склалося, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Наш суперник швидко адаптувався й поступово вирівняв гру. На 26-й хвилині «синьо-жовті» вже програвали. Пострілу з 20-ти метрів у дев'ятку завдав Арне Енгельс.

Після пропущеного м’яча українці швидко вирівняти гру не зуміли, хоча після перерви виглядали вже краще й намагалися будувати свої атаки.

Утім, на 56-й хвилині бельгійці знову засмутили нашого воротаря. Гол на свій рахунок записав Казєн Олаігбе.

Українці поступилися, але вже 27 вересня матимуть змогу взяти реванш у другому контрольному матчі проти бельгійців.

Товариський матч з футболу

Україна (U-16) – Бельгія (U-16) – 0:2 (0:1)

Голи: Енгельс (26), Олаігбе (56).

Україна (U-16): Хома, Боль, Мампассі, Очеретько (Фриз, 80), Попов (Вересюк, 69), Волошин (Векленко, 62), Булеза (Роман, 69), Кілик (Махиня, 41), Хлань (Лебедєв, 41), Маленков (Назарчук, 80), Підгурський (Антонюк, 62).