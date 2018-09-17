Збірна України (U-17) у Києві проведе товариські матчі з Азербайджаном



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Володимир Єзерський. Фото Павла Кубанова

На юнацьку команду чекає остання репетиція перед кваліфікаційним турніром Євро-2019

Юнацька збірна України (футболісти не старші 2002 року народження) розпочала підготовку до двох спарингів проти азербайджанських однолітків, які відбудуться 18 та 20 вересня у Києві на НТК ім. В. Баннікова.

Початок обох матчів заплановано на 16:30, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Для підопічних Володимира Єзерського це буде остання репетиція перед кваліфікаційними поєдинками чемпіонату Європи.

До участі у матчах з азербайджанцями готуються такі виконавці:

воротарі: Мирослав Зновенко (ФК «Дніпро»), Микита Турбаєвський («Шахтар» Донецьк);

захисники: Даніл Скорко, Костянтин Вівчаренко, Ілля Забарний (усі – «Динамо» Київ), Даніель Егбуджуо, Антоній Емере, Дмитро Авдєєв (усі – «Шахтар»), Данило Волинець (СК «Дніпро-1»);

півзахисники: Володимир Бражко, Єгор Глушач, Євген Рязанцев (усі – «Динамо»), Богдан В'юнник («Шахтар»), Максим Соловйов («Дніпро-1»), Юрій Тлумак («Карпати» Львів), Максим Кучерявий (ДЮСШ-15 Київ), Максим Шевченко («Динамо» Мінськ, Білорусь);

нападники: Владислав Ванат, Віктор Блізніченко (обидва – «Динамо»), Данило Гончарук («Шахтар»), Едвард Кобак («Дніпро»), Тарас Кудь («Карпати»).

На шляху до фінального турніру Євро-2019, який пройде в Ірландії, українській команді доведеться спочатку зійтися у кваліфікаційних протистояннях з однолітками із Боснії і Герцеговини, Ісландії та Гібралтару.

Матчі цієї стадії змагань відбудуться 10, 13 та 16 жовтня цього року в Боснії та Герцеговині.

До еліт-раунду Євро-2019 потраплять по дві кращі збірні з кожної із 13-ти груп, а також чотири колективи, що посядуть треті місця й матимуть найкращі турнірні показники в зустрічах із топ-парами.

Поєдинки еліт-раунду Євро-2019 відбудуться в березні, а фінальна частина змагань – у травні 2019 року.