Збірна України (U-17) з футболу у товариському матчі розтрощила команду Азербайджану



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Фото Павла Кубанова

Українці перемогли з рахунком 7:0

Юнацька збірна України (футболісти не старші 2002 року народження) зіграла перший товариський матч із однолітками з Азербайджану.

Команда Володимира Єзерського, у якої 16 вересня розпочався останній збір перед кваліфікацією Євро-2019, провела перший із двох запланованих контрольних поєдинків, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Перший тайм пройшов за значної переваги «синьо-жовтих», які вже на п’ятій хвилині відкрили рахунок. Фланговою передачею Кобака скористався Ванат.

Повна заслуга нападника київського «Динамо» й у другому взятті воріт. На 21-й хвилині на Владиславі порушили правила у штрафному майданчику суперника, і сам постраждалий реалізував пенальті.

Другий тайм був також за командою Володимира Єзерського. Уже на 49-й хвилині відзначився В’юнник, який був першим на добиванні після удару Рязанцева.

Після цього гості спробували заволодіти ініціативою, і навіть створили щось схоже на небезпеку, але їхній запал на 65-й хвилині загасила швидка контратака господарів, після якої Тлумак відправив м’яч у сітку, знову-таки опинившись першим на добиванні.

А на 71-й хвилині успіх синьо-жовтим приніс стандарт. Кучерявий навісив, а Кудь головою відправив м’яч у сітку.

На 75-й та 86-й хвилинах ті ж Кудь із В’юнником підбили підсумок зустрічі – 7:0.

Товариський матч з футболу

Україна (U-17) – Азербайджан (U-17) – 7:0 (2:0)

Голи: Ванат (5, 22, з пенальті), В'юнник (49, 86), Тлумак (65), Кудь (71, 75).

Україна (U-17): Зновенко, Егбуджуо (Волинець, 46), Забарний (Бражко, 46), Вівчаренко (Авдєєв, 46), Емере (Скорко, 46), Глушач (Гончарук, 67), Соловйов (Тлумак, 56), Кобак (Рязанцев, 46), Шевченко (Кучерявий, 56), Блізніченко (В'юнник, 46), Ванат (Кудь, 46).

Другий поєдинок між цими збірними 20 вересня також відбудеться на НТК ім. В. Баннікова. Початок о 16:30.