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    Збірна України з футболу вчетверте потрапила до другого кошика у відборі на Євро

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    Фото взяте з сайту&nbsp;politeka.net - Збірна України з футболу вчетверте потрапила до другого кошика у відборі на Євро
    Фото взяте з сайту politeka.net

    Команда Шевченка потрапила до одного кошика разом з Німеччиною, Ісландією, Боснією і Герцеговиною, Данією, Швецією, Росією, Австрією, Вельсом та Чехією

    2 грудня о 13.00 за київським часом у Конференц-центрі Дубліна розпочнеться жеребкування  відбіркової стадії чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

    Ця кваліфікація першості континенту стане для нашої збірної шостою, і лише одного разу  «синьо-жовтим» вдалося пробитися крізь сито відбірного турніру (на Євро-2016). Тричі наша команда брала участь у жеребкуванні, перебуваючи у другому кошику, і двічі - у третьому, повідомляє прес-служба ФФУ. 

    Усього ж перед жеребкуванням по кошиках розподілили 55 національних збірних. До так званого VIP-кошика UNL увійшли переможці груп Ліги націй А, до першого кошика - шість наступних за рейтингом Ліги націй збірних. Ці 10 команд і очолять відбіркові групи Євро-2020. Команди, що мають у рейтингу позиції з 11-ї по 20-ту, увійшли до другого кошика, з 21-ї по 30-ту - до третього, з 31-ї по 40-у - до четвертого, з 41-ї по 50-ту - до п'ятого, з 51-ї по 55-ту - до шостого. 

    Склад кошиків перед жеребкуванням кваліфікації Євро-2020:

    Кошик UNL - Швейцарія, Португалія, Голландія, Англія

    Кошик 1 - Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Хорватія, Польща

    Кошик 2 - Німеччина, Ісландія, Боснія і Герцеговина, Україна, Данія, Швеція, Росія, Австрія, Вельс, Чехія

    Кошик 3 - Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія, Шотландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія, Болгарія, Ізраїль

    Кошик 4 - Угорщина, Румунія, Греція, Албанія, Чорногорія, Кіпр, Естонія, Словенія, Литва, Грузія

    Кошик 5 - Македонія, Косово, Білорусь, Люксембург, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гібралтар, Фарери

    Кошик 6 - Латвія, Ліхтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.


    Джерело: ФФУ

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