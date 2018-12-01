Збірна України з футболу вчетверте потрапила до другого кошика у відборі на Євро



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Фото взяте з сайту politeka.net

Команда Шевченка потрапила до одного кошика разом з Німеччиною, Ісландією, Боснією і Герцеговиною, Данією, Швецією, Росією, Австрією, Вельсом та Чехією

2 грудня о 13.00 за київським часом у Конференц-центрі Дубліна розпочнеться жеребкування відбіркової стадії чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

Ця кваліфікація першості континенту стане для нашої збірної шостою, і лише одного разу «синьо-жовтим» вдалося пробитися крізь сито відбірного турніру (на Євро-2016). Тричі наша команда брала участь у жеребкуванні, перебуваючи у другому кошику, і двічі - у третьому, повідомляє прес-служба ФФУ.

Усього ж перед жеребкуванням по кошиках розподілили 55 національних збірних. До так званого VIP-кошика UNL увійшли переможці груп Ліги націй А, до першого кошика - шість наступних за рейтингом Ліги націй збірних. Ці 10 команд і очолять відбіркові групи Євро-2020. Команди, що мають у рейтингу позиції з 11-ї по 20-ту, увійшли до другого кошика, з 21-ї по 30-ту - до третього, з 31-ї по 40-у - до четвертого, з 41-ї по 50-ту - до п'ятого, з 51-ї по 55-ту - до шостого.

Склад кошиків перед жеребкуванням кваліфікації Євро-2020:

Кошик UNL - Швейцарія, Португалія, Голландія, Англія

Кошик 1 - Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Хорватія, Польща

Кошик 2 - Німеччина, Ісландія, Боснія і Герцеговина, Україна, Данія, Швеція, Росія, Австрія, Вельс, Чехія

Кошик 3 - Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія, Шотландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія, Болгарія, Ізраїль

Кошик 4 - Угорщина, Румунія, Греція, Албанія, Чорногорія, Кіпр, Естонія, Словенія, Литва, Грузія

Кошик 5 - Македонія, Косово, Білорусь, Люксембург, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гібралтар, Фарери

Кошик 6 - Латвія, Ліхтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.





Джерело: ФФУ