Збірна України з футболу запланувала спаринги з Бельгією, Італією та Туреччиною
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Тренер збірної України U-16 Олександр Петраков. Фото Павла Кубанова
З бельгійцями команда U-16 зіграє вже наступного тижня
Юнацька збірна України (футболісти не старші 2003 року народження) на своєму полі проведе два контрольні поєдинки з командою Бельгії.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
Найближчої неділі юнацька збірна України U-16 розпочне тренувальний збір, під час якого зіграє два спаринги з бельгійськими однолітками.
Обидва поєдинки, 25 та 27 вересня, відбудуться на НТК ім. В. Баннікова. Початок матчів – о 17.00.
Зазначається, що у нинішньому році у «синьо-жовтих», крім вересневого, заплановано ще два збори.
У жовтні та листопаді підопічні Олександра Петракова в гостях проведуть по два контрольні поєдинки з італійцями та турками відповідно.