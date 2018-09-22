Збірна України з футболу запланувала спаринги з Бельгією, Італією та Туреччиною



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Тренер збірної України U-16 Олександр Петраков. Фото Павла Кубанова

З бельгійцями команда U-16 зіграє вже наступного тижня

Юнацька збірна України (футболісти не старші 2003 року народження) на своєму полі проведе два контрольні поєдинки з командою Бельгії.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Найближчої неділі юнацька збірна України U-16 розпочне тренувальний збір, під час якого зіграє два спаринги з бельгійськими однолітками.

Обидва поєдинки, 25 та 27 вересня, відбудуться на НТК ім. В. Баннікова. Початок матчів – о 17.00.

Зазначається, що у нинішньому році у «синьо-жовтих», крім вересневого, заплановано ще два збори.

У жовтні та листопаді підопічні Олександра Петракова в гостях проведуть по два контрольні поєдинки з італійцями та турками відповідно.