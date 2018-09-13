Дівоча збірна України з футболу зіграє товариські матчі з командою Грузії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ФФУ

Жіноча команда WU-17 проведе збір, після чого вирушить на поєдинки

Наставник дівочої збірної України, складеної з футболісток 2002-2003 років народження, оприлюднив список гравців, викликаних на два контрольні поєдинки проти одноліток із Грузії у межах підготовки до кваліфікаційного раунду Чемпіонату Європи-2019.

Тренерський штаб збере команду 16 вересня у Пущі-Водиці (Київська область), а вже 18-го дівчата вирушать до Тбілісі, де й зіграють два матчі, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

До розташування «синьо-жовтих» Валерій Паламарчук викликав 18 гравчинь. Найбільше представництво у збірній має костопільська «Родина-Ліцей».

Склад команди:

воротарі: Анастасія Дука, Вікторія Петровець (обидві – «Родина-Ліцей» Костопіль);

захисники: Аліса Бордюг (ВО ДЮСШ Вінниця), Владислава Пороходніченко («Злагода-Дніпро» Дніпро), Олександра Кревська («Ладомир» Володимир-Волинський), Вікторія Кликова (ДЮСШ Гребінка, Полтавська обл.);

півзахисники: Ірина Кушнір («Атекс-СДЮШОР-16» Київ), Юлія Христюк (ВО ДЮСШ Вінниця), Надія Іванченко, Людмила Куніна (обидві – «Львів-Янтарочка» Львів), Ілона Стрельцова (ДЮСШ «Спартак» Миколаїв), Яна Котик, Діана Мущенська, Надія Салівончик (усі – «Родина-Ліцей»);

нападники: Анастасія Немець («Злагода-Дніпро»), Аліна Годунко, Наталія Корнацька (обидві – «Родина-Ліцей»), Вікторія Мироненко (ДЮСШ Гребінка).

Свій перший матч проти грузинок збірна України проведе 19 вересня (початок – о 15:00 за київським часом), другий – 21 вересня (також о 15:00).

Нагадаємо, що збірна України WU-17 у кваліфікації ЧЄ-2019 потрапила до групи 1, де її суперниками будуть команди Фарерських островів, Чехії та Данії. Саме у Данії з 15 по 21 жовтня відбуватимуться матчі відбору.