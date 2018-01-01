Збірна України з футзалу націлилася на медалі чемпіонату Європи

Футзальна збірна України розпочне свій виступ на чемпіонаті Європи 2 лютого

Наставник збірної України з футзалу Олександр Косенко оцінив готовність команди до виступу на Євро-2018. Косенко розповів про цілі, які стоять перед командою на континентальній першості. «О п'ятій годині ранку 29 січня вилітаємо на чемпіонат Європи. Зупинимося в п'ятизірковому готелі в Любляні, там же є три зали, де будемо готуватися до



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Збірна України з футзалу. Фото: ФФУ

Футзальна збірна України розпочне свій виступ на чемпіонаті Європи 2 лютого

Наставник збірної України з футзалу Олександр Косенко оцінив готовність команди до виступу на Євро-2018.

Косенко розповів про цілі, які стоять перед командою на континентальній першості.

«О п'ятій годині ранку 29 січня вилітаємо на чемпіонат Європи. Зупинимося в п'ятизірковому готелі в Любляні, там же є три зали, де будемо готуватися до матчів», - сказав він.

«Якщо говорити про функціональний стан футзалістів перед стартом Євро, то він непоганий. Однак залишаються певні недоліки, над усуненням яких треба працювати. Які цілі ставить перед собою команда на турнірі? Керівництво озвучило завдання - потрапити в трійку призерів «, - цитує Косенка офіційний сайт ФФУ.

Нагадаємо, наша футзальна збірна розпочне свій виступ на чемпіонаті Європи 2 лютого матчем з Румунією (початок гри - о 21.45 за київським часом).

Друга зустріч відбудеться 4 лютого з командою Португалії (19.00). З групи в 1/4 фіналу вийдуть дві найкращі збірні. Всі матчі турніру братиме столиця Словенії - Любляна.

Джерело: isport.ua