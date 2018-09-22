Збірна України з футзалу – серед учасників першого чемпіонату Європи (U-19)



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Фото взяте з ФФУ

Жеребкування відбірних раундів Євро-2019 з футзалу пройде 1 листопада в Ньйоні

27 вересня УЄФА назве країну, яка прийматиме фінальний турнір європейських збірних із футзалу серед юнаків.

За одну з восьми путівок на цей форум побореться також і збірна України, яка дізнається своїх суперників у групі на жеребкуванні 1 листопада цього року, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

У Євро-2019 (U-19) з футзалу візьмуть участь 35 збірних.

Вісім із них розпочнуть свій виступ із першого етапу кваліфікації (21-26 січня 2019 року).

Дві найкращі команди попереднього етапу, а також інші 26 збірних, серед яких і Україна, в основному відбірному турнірі будуть розбиті на сім груп по чотири команди. Матчі цієї стадії відбудуться 26-31 березня 2019 року.

Переможці семи груп основного раунду приєднаються до Латвії або Грузії в залежності від того, яка країна отримає право на проведення Євро-2019.

У фінальному турнірі (8-14 вересня 2019 року) будуть створені дві групи по чотири команди. Дві кращі збірні кожного квартету продовжать боротьбу у півфіналі.