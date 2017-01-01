Збірна України з футзалу у товариському матчі переграла команду Італії

У середу збірні України та Італії зіграють другий матч

Збірна України з футзалу, в рамках підготовки до чемпіонату Європи-2018, який пройде з 30 січня по 10 лютого, провела спаринг проти Італії. Про це повідомляє прес-служба Асоціації футзалу України. Перемогу у непростому матчі з іменитим суперником з рахунком 3:2 здобула наша команда. У середу збірні України та Італії зіграють другий матч.



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У середу збірні України та Італії зіграють другий матч

Збірна України з футзалу, в рамках підготовки до чемпіонату Європи-2018, який пройде з 30 січня по 10 лютого, провела спаринг проти Італії.

Про це повідомляє прес-служба Асоціації футзалу України.

Перемогу у непростому матчі з іменитим суперником з рахунком 3:2 здобула наша команда.

У середу збірні України та Італії зіграють другий матч.

Товариський матч з футзалу

Україна – Італія 3:2 (3:1)

Україна: Іваняк – Мик. Грицина, Королишин, Журба, Разуванов – Шеремета, Педяш, Лисенко, Хамдамов, Корсун, Мих. Грицина, Зварич, Білоцерківець

Італія: Маммарелла, Мерлім, Скініна, Ліма, Аццоні, Фортіні, Де Олівейра, Марко Ерколессі, Де Лука, Барон, Чесароні, Серджио Романо, Кальдероллі

Арбітри: Ярослав Вовчок (Івано-Франківськ), Євген Гордієнко (Одеса)

Голи: Разуванов, 1, Королишин, 6, Журба, 18 – Скініна, 16, Ерколессі, 24

Попередження: Барон, 12, Де Лука, 27

Вилучення: Мерлім, 6, Де Лука, 37