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    Збірна України з футзалу у товариському матчі переграла команду Італії

    У середу збірні України та Італії зіграють другий матч
    Збірна України з футзалу, в рамках підготовки до чемпіонату Європи-2018, який пройде з 30 січня по 10 лютого, провела спаринг проти Італії. Про це повідомляє прес-служба Асоціації футзалу України. Перемогу у непростому матчі з іменитим суперником з рахунком 3:2 здобула наша команда. У середу збірні України та Італії зіграють другий матч.
    • Сьогодні, 09:28
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    У середу збірні України та Італії зіграють другий матч

    Збірна України з футзалу, в рамках підготовки до чемпіонату Європи-2018, який пройде з 30 січня по 10 лютого, провела спаринг проти Італії.

    Про це повідомляє прес-служба Асоціації футзалу України.

    Перемогу у непростому матчі з іменитим суперником з рахунком 3:2 здобула наша команда.

    У середу збірні України та Італії зіграють другий матч.

    Товариський матч з футзалу

    Україна – Італія 3:2 (3:1)

    Україна: Іваняк – Мик. Грицина, Королишин, Журба, Разуванов – Шеремета, Педяш, Лисенко, Хамдамов, Корсун, Мих. Грицина, Зварич, Білоцерківець
    Італія: Маммарелла, Мерлім, Скініна, Ліма, Аццоні, Фортіні, Де Олівейра, Марко Ерколессі, Де Лука, Барон, Чесароні, Серджио Романо, Кальдероллі

    Арбітри: Ярослав Вовчок (Івано-Франківськ), Євген Гордієнко (Одеса)

    Голи: Разуванов, 1, Королишин, 6, Журба, 18 – Скініна, 16, Ерколессі, 24

    Попередження: Барон, 12, Де Лука, 27

    Вилучення: Мерлім, 6, Де Лука, 37

    чемпіонат Європи Збірна України футзал
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