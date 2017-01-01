Збірна України з футзалу у товариському матчі переграла команду Італії
- Сьогодні, 09:28
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Розсилка
У середу збірні України та Італії зіграють другий матч
Збірна України з футзалу, в рамках підготовки до чемпіонату Європи-2018, який пройде з 30 січня по 10 лютого, провела спаринг проти Італії.
Про це повідомляє прес-служба Асоціації футзалу України.
Перемогу у непростому матчі з іменитим суперником з рахунком 3:2 здобула наша команда.
У середу збірні України та Італії зіграють другий матч.
Товариський матч з футзалу
Україна – Італія 3:2 (3:1)
Україна: Іваняк – Мик. Грицина, Королишин, Журба, Разуванов – Шеремета, Педяш, Лисенко, Хамдамов, Корсун, Мих. Грицина, Зварич, Білоцерківець
Італія: Маммарелла, Мерлім, Скініна, Ліма, Аццоні, Фортіні, Де Олівейра, Марко Ерколессі, Де Лука, Барон, Чесароні, Серджио Романо, Кальдероллі
Арбітри: Ярослав Вовчок (Івано-Франківськ), Євген Гордієнко (Одеса)
Голи: Разуванов, 1, Королишин, 6, Журба, 18 – Скініна, 16, Ерколессі, 24
Попередження: Барон, 12, Де Лука, 27
Вилучення: Мерлім, 6, Де Лука, 37