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    Збірна України з футзалу з перемоги стартувала на турнірі в Ірані

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    Олександр Косенко. Фото Павла Кубанова - Збірна України з футзалу з перемоги стартувала на турнірі в Ірані
    Олександр Косенко. Фото Павла Кубанова

    У першому поєдинку українці переграли японців

    Підопічні Олександра Косенка зуміли розпочати з перемоги свою участь у міжнародному турнірі Quadrangular international futsal tournament в іранському Тебрізі.

    Голами у складі збірної України відзначилися Петро Шотурма, Андрій Цілик та Олег Легендзевич, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    Зазначається, що свій наступний матч команда Олександра Косенка проведе у понеділок.

    Початок – о 15:30. Суперником «синьо-жовтих» буде збірна Білорусі.

    Міжнародний турнір із футзалу

    Японія – Україна – 1:3

    Голи у складі збірної України: Шотурма, Цілик, Легендзевич.

    Cклад збірної України: Ципун - Шотурма, Корсун, Білоцерківець, Журба - Педяш, Микитюк, Разуванов, Мик. Грицина - Легендзевич, Радевич, Цілик.

    Збірна України футзал
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