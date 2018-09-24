Збірна України з футзалу з перемоги стартувала на турнірі в Ірані
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Розсилка
Олександр Косенко. Фото Павла Кубанова
У першому поєдинку українці переграли японців
Підопічні Олександра Косенка зуміли розпочати з перемоги свою участь у міжнародному турнірі Quadrangular international futsal tournament в іранському Тебрізі.
Голами у складі збірної України відзначилися Петро Шотурма, Андрій Цілик та Олег Легендзевич, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.
Зазначається, що свій наступний матч команда Олександра Косенка проведе у понеділок.
Початок – о 15:30. Суперником «синьо-жовтих» буде збірна Білорусі.
Міжнародний турнір із футзалу
Японія – Україна – 1:3
Голи у складі збірної України: Шотурма, Цілик, Легендзевич.
Cклад збірної України: Ципун - Шотурма, Корсун, Білоцерківець, Журба - Педяш, Микитюк, Разуванов, Мик. Грицина - Легендзевич, Радевич, Цілик.