Збірна України з футзалу здобула другу перемогу на міжнародному турнірі в Ірані



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Фото: Xsport

На цей раз «жовто-синім» вдалося здолати збірну Білорусі

Підопічні Олександра Косенка продовжили свою переможну серію у межах Quadrangular international futsal tournament, який триває у Тебрізі.

На цей раз «жовто-синім» вдалося здолати збірну Білорусі, інформує прес-служба Асоціації футзалу України.

Після вчорашньої звитяги над японцями наша збірна готувалася до протистояння з підопічними Андрія Толмача, які вчора поступилися збірній Ірану - 1:3.

На початку зустрічі білоруси мали чудовий шанс, аби вийти вперед, але ворота Юрія Савенка врятувала стійка. Після цього обидві збірні змарнували ще кілька нагод, аби розмочити рахунок. Зрештою, стартова двадцятихвилинка завершилася без голів.

У другому таймі визначальним моментом став доволі швидкий гол від представника івано-франківського «Урагана» Андрія Цілика, який відзначився завдяки потужному удару зі штрафного на 25-й хвилині.

За 7 хвилин вдало завершив комбінацію нашої збірної Володимир Разуванов. Це взяття воріт стало останнім у звітній зустрічі. Тож, 2:0 на користь збірної України, яка продовжує йти турнірним шляхом без втрат. Іншим поєдинком у межах сьогоднішнього ігрового дня стане зустріч між Іраном та Японією.

Додамо, що у середу на команду Олександра Косенка очікуватиме заключний поєдинок на Quadrangular international futsal tournament.

Суперником українців стануть господарі турніру - збірна Ірану. Початок о 15:30.

Quadrangular international futsal tournament

Білорусь – Україна 0:2 (0:0)

Голи: Андрій Цілик (25), Володимир Разуванов (32).

Склад збірної України: Cавенко – Мик. Грицина, Журба, Педяш, Білоцерківець – Шотурма, Радевич, Корсун, Микитюк, Разуванов, Легендзевич, Цілик, Ципун, Литвиненко