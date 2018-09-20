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    Збірна України з футзалу зіграє на міжнародному турнірі в Ірані

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    Фото взяте з сайту АФУ - Збірна України з футзалу зіграє на міжнародному турнірі в Ірані
    Фото взяте з сайту АФУ

    А перед цим команда проведе збір на Київщині

    Головний тренер національної збірної України з футзалу визначився з 15-ма гравцями, які проходитимуть навчально-тренувальний збір у Броварах.

    Після цього вирушать до Ірану для участі у Quadrangular international futsal tournament, інформує прес-служба Асоціації футзалу України.

    Склад збірної:

    воротарі: Юрій Савенко, Кирило Ципун («Продексім»), Дмитро Литвиненко («ЕРА-ПАК», Чехія);

    польові гравці: Микола Грицина («Сталіца», Білорусь), Володимир Разуванов («КПРФ», Росія), Микола Білоцерківець, Петро Шотурма, Ігор Корсун (усі – «Продексім»), Сергій Журба, Олександр Педяш (обидва – «ХІТ»), Микола Микитюк, Андрій Цілик (обидва – «Ураган»), Віталій Радевич, Олег Легендзевич, Сергій Коваль (усі – «Енергія»).

    Навчально-тренувальний збір триватиме з 19 по 21 вересня. У п’ятницю національна збірна України візьме курс на Іран, де 23 вересня проведе свій перший поєдинок.

    Повний розклад поєдинків збірної на Quadrangular international futsal tournament:

    23 вересня
    14:30. Японія – Україна

    24 вересня
    14:30. Білорусь - Україна

    26 вересня
    14:30. Іран – Україна

    Іран Збірна України футзал тренер
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