Збірна України з футзалу зіграє на міжнародному турнірі в Ірані
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А перед цим команда проведе збір на Київщині
Головний тренер національної збірної України з футзалу визначився з 15-ма гравцями, які проходитимуть навчально-тренувальний збір у Броварах.
Після цього вирушать до Ірану для участі у Quadrangular international futsal tournament, інформує прес-служба Асоціації футзалу України.
Склад збірної:
воротарі: Юрій Савенко, Кирило Ципун («Продексім»), Дмитро Литвиненко («ЕРА-ПАК», Чехія);
польові гравці: Микола Грицина («Сталіца», Білорусь), Володимир Разуванов («КПРФ», Росія), Микола Білоцерківець, Петро Шотурма, Ігор Корсун (усі – «Продексім»), Сергій Журба, Олександр Педяш (обидва – «ХІТ»), Микола Микитюк, Андрій Цілик (обидва – «Ураган»), Віталій Радевич, Олег Легендзевич, Сергій Коваль (усі – «Енергія»).
Навчально-тренувальний збір триватиме з 19 по 21 вересня. У п’ятницю національна збірна України візьме курс на Іран, де 23 вересня проведе свій перший поєдинок.
Повний розклад поєдинків збірної на Quadrangular international futsal tournament:
23 вересня
14:30. Японія – Україна
24 вересня
14:30. Білорусь - Україна
26 вересня
14:30. Іран – Україна