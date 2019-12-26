  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Збірна України з гандболу визначилася з завданнями на фінал Євро-2020

    • Розсилка
    Керманич збірної України з гандболу переконаний - вихід в фінал Євро 2020 це "світло в кінці тунелю" для українського чоловічого гандболу - Збірна України з гандболу визначилася з завданнями на фінал Євро-2020
    Керманич збірної України з гандболу переконаний - вихід в фінал Євро 2020 це "світло в кінці тунелю" для українського чоловічого гандболу
    Фото ФГУ

    За результатами зборів Сергій Бебешко має остаточно визначитися зі складом команди

    10 січня чоловіча збірна України з гандболу у Відні (Австрія) стартує у фінальній частині Євро-2020 матчем проти команди Македонії. Зараз команда під орудою Сергія Бебешка знаходиться на фінальній стадії підготовки – до 29 грудня на зборах у Південному на Одещині, потім кілька вихідних на свята, і вже 3-5 січня на гандболістів чекає контрольний турнір у Швейцарії.

    Про свої очікування від фіналу чемпіонату Європи розповів на зборах у Південному Сергій Бебешко:

    - Це перш за все вихід з групи. Зараз дуже багато говорять, що у нас легка група. Думаю, наші суперники гадають так само і, напевно, вони задоволені, що їм попалася збірна України. Те, що в нашому квартеті немає топових команд - плюс, але ми не можемо говорити, що у нас група легка. Ми десять років тому в останнє грали на чемпіонаті Європи і сьогодні ми радше аутсайдери. Будемо йти від матчу до матчу, так як ми робили у відборі. Тоді у нас вийшло, сподіваюся, вийде і зараз. Думаю, нам під силу вийти з групи, - розповів Сергій Бебешко. 

    1_07
    Великі сподівання тренерський штаб збірної покладає на 34-річного Сеогія Онуфрієнка, який має закрити дефіцитну позицію правого півсереднього

    Наразі в списку претендентів на участь в Євро 2020 28 гравців, за результатами зборів та контрольного турніру, головний тренер збірної України має остаточно визначитися з іменами 16 гравців.

    Збірна України. Попередня заявка на Євро-2020 

    Воротарі:

    1. Антон Терехов – «Погонь-Щецин» (Польща) 28.07.92, GK

    12. Антон Деревянкін – ZTR, 21.06.1991, GK

    55. Геннадій Комок – «Мотор», 05.07.1987, GK

    81. Валентин Кошовий - Azoty Pulavy, 05.02.1981, GK

    Польові гравці:

    3. Дмитро Тютюнник – «Мотор», 07.03.1993, PV

    4. Євген Буйненко – Orosházi FKSE (Угорщина), 20.09.1992, LB

    5. Андрій Акіменко – ZTR, 12.06.94, RW

    9. Олександр Кириленко – «Пєрмскіє мєдвєді» (Росія), 21.06.1986, CB

    10. Олександр Шевельов – «Єврофарм Работнік» (Македонія), 02.12.1987, PV

    11. Захар Денисов – «Мотор», 01.03.1990, LW

    13. Владислав Залевський – ZTR, 19.09.1998, CB

    14. Дмитро Дорощук – «Мотор», 29.09.1986, PV

    15. Олександр Тільте – ZTR, 10.04.1995 CB

    17. Дмитро Горіга – «Погонь-Щецин» (Польща) 08.10.1997, LB

    20. Артем Козакевич – «Мотор», 02.10.1992, RW

    21. Євген Жук – «Пєрмскіє мєдвєді» (Росія) 04.08.1990, LW

    22. Роман Чичикало – «Заглембє Любін» (Польша) 03.07.1992, RB

    23. Владислав Донцов – «Мотор» 22.09.1995, RB

    24. Максим Карамишев – «Васлуй» (Румунія) 30.07.1987, LB

    25. Павло Гурковський – «Мотор», 09.10.1985, PV

    26. Станіслав Жуков – «Мотор», 26.03.1992, LB

    27. Іван Бурзак – ZTR 22.02.1998,

    31. Дмитро Артеменко – ZTR, 18.01.1996, LW

    32. Владислав Остроушко – «Єврофарм Работнік» (Македонія), 05.03.1986, LB

    33. Сергій Онуфрієнко – «Шартр» (Франція) 31.01.1985, RB

    73. Юрій Кубатко – «Мотор», 28.0819.88, RW

    77. Дмитро Ільченко – ZTR , 09.07.1996, PV

    99. Владислав Паровинчак - «Мотор», 22.01.1998, CB

    Головний тренер – Сергій Бебешко

    Тренер – Микола Степанець

     Читайте також: Дружина Міхаеля Шумахера звернулася до вболівальників
    чемпіонат Європи гандбол Артем Козакевич Микола Степанець Юрій Кубатко Сергій Бебешко Дмитро Дорощук Владислав Паровинчак Дмитро Ільченко Сергій Онуфрієнко Владислав Остроушко Дмитро Артеменко Іван Бурзак Станіслав Жуков Павло Гурковський Максим Карамишев Владислав Донцов Роман Чичикало Євген Жук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ