Збірна України з гандболу визначилася з завданнями на фінал Євро-2020



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Керманич збірної України з гандболу переконаний - вихід в фінал Євро 2020 це "світло в кінці тунелю" для українського чоловічого гандболу Фото ФГУ

За результатами зборів Сергій Бебешко має остаточно визначитися зі складом команди

10 січня чоловіча збірна України з гандболу у Відні (Австрія) стартує у фінальній частині Євро-2020 матчем проти команди Македонії. Зараз команда під орудою Сергія Бебешка знаходиться на фінальній стадії підготовки – до 29 грудня на зборах у Південному на Одещині, потім кілька вихідних на свята, і вже 3-5 січня на гандболістів чекає контрольний турнір у Швейцарії.

Про свої очікування від фіналу чемпіонату Європи розповів на зборах у Південному Сергій Бебешко:

- Це перш за все вихід з групи. Зараз дуже багато говорять, що у нас легка група. Думаю, наші суперники гадають так само і, напевно, вони задоволені, що їм попалася збірна України. Те, що в нашому квартеті немає топових команд - плюс, але ми не можемо говорити, що у нас група легка. Ми десять років тому в останнє грали на чемпіонаті Європи і сьогодні ми радше аутсайдери. Будемо йти від матчу до матчу, так як ми робили у відборі. Тоді у нас вийшло, сподіваюся, вийде і зараз. Думаю, нам під силу вийти з групи, - розповів Сергій Бебешко.

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Наразі в списку претендентів на участь в Євро 2020 28 гравців, за результатами зборів та контрольного турніру, головний тренер збірної України має остаточно визначитися з іменами 16 гравців.

Збірна України. Попередня заявка на Євро-2020

Воротарі:

1. Антон Терехов – «Погонь-Щецин» (Польща) 28.07.92, GK

12. Антон Деревянкін – ZTR, 21.06.1991, GK

55. Геннадій Комок – «Мотор», 05.07.1987, GK

81. Валентин Кошовий - Azoty Pulavy, 05.02.1981, GK

Польові гравці:

3. Дмитро Тютюнник – «Мотор», 07.03.1993, PV

4. Євген Буйненко – Orosházi FKSE (Угорщина), 20.09.1992, LB

5. Андрій Акіменко – ZTR, 12.06.94, RW

9. Олександр Кириленко – «Пєрмскіє мєдвєді» (Росія), 21.06.1986, CB

10. Олександр Шевельов – «Єврофарм Работнік» (Македонія), 02.12.1987, PV

11. Захар Денисов – «Мотор», 01.03.1990, LW

13. Владислав Залевський – ZTR, 19.09.1998, CB

14. Дмитро Дорощук – «Мотор», 29.09.1986, PV

15. Олександр Тільте – ZTR, 10.04.1995 CB

17. Дмитро Горіга – «Погонь-Щецин» (Польща) 08.10.1997, LB

20. Артем Козакевич – «Мотор», 02.10.1992, RW

21. Євген Жук – «Пєрмскіє мєдвєді» (Росія) 04.08.1990, LW

22. Роман Чичикало – «Заглембє Любін» (Польша) 03.07.1992, RB

23. Владислав Донцов – «Мотор» 22.09.1995, RB

24. Максим Карамишев – «Васлуй» (Румунія) 30.07.1987, LB

25. Павло Гурковський – «Мотор», 09.10.1985, PV

26. Станіслав Жуков – «Мотор», 26.03.1992, LB

27. Іван Бурзак – ZTR 22.02.1998,

31. Дмитро Артеменко – ZTR, 18.01.1996, LW

32. Владислав Остроушко – «Єврофарм Работнік» (Македонія), 05.03.1986, LB

33. Сергій Онуфрієнко – «Шартр» (Франція) 31.01.1985, RB

73. Юрій Кубатко – «Мотор», 28.0819.88, RW

77. Дмитро Ільченко – ZTR , 09.07.1996, PV

99. Владислав Паровинчак - «Мотор», 22.01.1998, CB

Головний тренер – Сергій Бебешко

Тренер – Микола Степанець

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