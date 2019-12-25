Дружина Міхаеля Шумахера звернулася до вболівальників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Корінна і Міхаель Шумахер почувалися щасливими у шлюбі The Sun

Корінна Шумахер іноді не підпускає до чоловіка навіть дуже близьких до нього людей

Корінна Шумахер, дружина семиразового чемпіона з автоперегонів у класі Формула-1 Міхаеля Шумахера, звернулася до вболівальників.

«Значні речі відбуваються завдяки маленьким діям. Багато дрібних деталей може утворити мозаїку. Разом ми сила. Наш рух KeepFighting («Продовжуй битися») надихає інших», - заявила Шумахер.

13 листопада менеджер Шумахера Віллі Вебер заявив, що дружина гонщика не дозволяє йому зустрітися з клієнтом. За його словами, вона боїться, що приховану правду про стан Міхаеля розголосять.

У вересні повідомлялося, що Шумахер був доставлений у кардіологічне відділення однієї з лікарень Парижа. Зазначалося, що спортсмену мали зробити експериментальну операцію зі впровадження стовбурових клітин у серцеву тканину.

Шумахер відновлюється після черепно-мозкової травми, яку він отримав у 2013 році, катаючись на лижах в Альпах. У результаті падіння гонщик пошкодив голову і впав в кому.