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    Дружина Міхаеля Шумахера звернулася до вболівальників

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    Корінна і Міхаель Шумахер почувалися щасливими у шлюбі - Дружина Міхаеля Шумахера звернулася до вболівальників
    Корінна і Міхаель Шумахер почувалися щасливими у шлюбі
    The Sun

    Корінна Шумахер іноді не підпускає до чоловіка навіть дуже близьких до нього людей

    Корінна Шумахер, дружина семиразового чемпіона з автоперегонів у класі Формула-1 Міхаеля Шумахера, звернулася до вболівальників.

    «Значні речі відбуваються завдяки маленьким діям. Багато дрібних деталей може утворити мозаїку. Разом ми сила. Наш рух KeepFighting («Продовжуй битися») надихає інших», - заявила Шумахер.

    13 листопада менеджер Шумахера Віллі Вебер заявив, що дружина гонщика не дозволяє йому зустрітися з клієнтом. За його словами, вона боїться, що приховану правду про стан Міхаеля розголосять.

    У вересні повідомлялося, що Шумахер був доставлений у кардіологічне відділення однієї з лікарень Парижа. Зазначалося, що спортсмену мали зробити експериментальну операцію зі впровадження стовбурових клітин у серцеву тканину.

    Шумахер відновлюється після черепно-мозкової травми, яку він отримав у 2013 році, катаючись на лижах в Альпах. У результаті падіння гонщик пошкодив голову і впав в кому.

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    Формула-1 Міхаель Шумахер
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