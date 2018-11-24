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    Збірна України з гандболу вдало провела першу зустріч Кубку Турчина-2018

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    Фото взяте з сайту&nbsp;journalist.today - Збірна України з гандболу вдало провела першу зустріч Кубку Турчина-2018
    Фото взяте з сайту journalist.today

    Наші дівчата розпочали турнір з перемоги над своїми молодшими співвітчизницями

    Гандбольний турнір Кубок Ігоря Турчина-2018 стартував перемогами збірних України та Іспанії, повідомляє xsport.ua.

    Іспанки переграли Австрію 32:30, продемонструвавши, що навіть другий склад їхньої збірної є серйозною силою.

    Національна збірна України більш ніж упевнено провела поєдинок проти юніорської команди України, домігшись великої перемоги з рахунком 37:14.

    Сьогодні національна команда зустрінеться зі збірною Іспанії, а юніорська поміряється силами з представницями Австрії.

    Відзначимо, всі матчі турніру проходять на броварській арені БВУФК.

    Джерело: Xsport.ua

    Збірна України гандбол
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