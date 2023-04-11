Збірна України з гандболу вперше за 14 років вийшла на Чемпіонат світу

Українки востаннє брали участь у Чемпіонаті світу в 2009 році в Китаї, де посіли 17-ту позицію

Жіноча збірна України з гандболу у матчі-відповіді кваліфікації на чемпіонат світу обіграла Північну Македонію. Про це повідомляє Sport.ua.

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Перший тайм завершився із рахунком 24:12 на користь збірної України. Другий тайм проходив вже складніше та напруженіше. Було багато порушень, вилучення з обох сторін, суперник зміг скоротити відстань. Але «жовто-сині» витримали натиск та гідно провели другу тридцятихвилинку. Зустріч закінчилася із рахунком 31:22.

У першій зустрічі Україна здобула перемогу з рахунком 24:22.

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Українська команда вперше за 14 років зіграє на чемпіонаті світу. Українки востаннє брали участь у Чемпіонаті світу в 2009 році в Китаї, де посіли 17-ту позицію.

Склад української команди: Гладун, Дмитришин, Маркевич, Андрійчук, Прокопяк, Смолич, Кот, Мелекесцева, Салтанюк, Воловник, Смбатян, Стельмах, Глібко, Левченко, Коновалова, Компанієць.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 25-річний догравальник національної збірної України з волейболу Тимофій Полуян відмовився переходити в турецький «Хекімоґлу», оскільки в цій команді виступає гравець із РФ.