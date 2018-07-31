Збірна України з хокею на траві перемогла у товариських матчах команду Чехії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ФХТУ

Українці у Празі двічі перемогли, а ще одного разу зіграли внічию

Черговим етапом підготовки до Світової хокейної ліги став візит чоловічої збірної України до Праги (Чехія).

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

27-29 липня українські хлопці провели три тестові гри з національною збірною командою Чехії.

У першій грі «синьо-жовті» здобули суху перемогу 4:0. Відзначилися В. Пазюк, О. Поліщук (двічі), В. Шевчук.

У другій зустрічі знову була зафіксована перемога гостей – 5:2. Забивали В. Шевчук (двічі), В. Пазюк (двічі), І. Яковенко.

І лише у третьому поєдинку господарі зуміли зачепитися бодай за нічию – 6:6. У складі України відзначилися А. Кошеленко (двічі), І. Яковенко, Ю. Дземух, В. Пазюк, О. Соломяний.

Нагадаємо, раніше збірні України з хокею на траві провели спаринги з чоловічим клубом з ОАЕ.