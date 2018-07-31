  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Збірна України з хокею на траві перемогла у товариських матчах команду Чехії

    • Розсилка
    Фото ФХТУ - Збірна України з хокею на траві перемогла у товариських матчах команду Чехії
    Фото ФХТУ

    Українці у Празі двічі перемогли, а ще одного разу зіграли внічию

    Черговим етапом підготовки до Світової хокейної ліги став візит чоловічої збірної України до Праги (Чехія).

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

    27-29 липня українські хлопці провели три тестові гри з національною збірною командою Чехії.

    У першій грі «синьо-жовті» здобули суху перемогу 4:0. Відзначилися В. Пазюк, О. Поліщук (двічі), В. Шевчук.

    У другій зустрічі знову була зафіксована перемога гостей – 5:2. Забивали В. Шевчук (двічі), В. Пазюк (двічі), І. Яковенко.

    І лише у третьому поєдинку господарі зуміли зачепитися бодай за нічию – 6:6. У складі України відзначилися А. Кошеленко (двічі), І. Яковенко, Ю. Дземух, В. Пазюк, О. Соломяний.

    Нагадаємо, раніше збірні України з хокею на траві провели спаринги з чоловічим клубом з ОАЕ.

    Чехія Збірна України хокей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ