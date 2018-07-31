Збірна України з хокею на траві перемогла у товариських матчах команду Чехії
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Розсилка
Українці у Празі двічі перемогли, а ще одного разу зіграли внічию
Черговим етапом підготовки до Світової хокейної ліги став візит чоловічої збірної України до Праги (Чехія).
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею на траві України.
27-29 липня українські хлопці провели три тестові гри з національною збірною командою Чехії.
У першій грі «синьо-жовті» здобули суху перемогу 4:0. Відзначилися В. Пазюк, О. Поліщук (двічі), В. Шевчук.
У другій зустрічі знову була зафіксована перемога гостей – 5:2. Забивали В. Шевчук (двічі), В. Пазюк (двічі), І. Яковенко.
І лише у третьому поєдинку господарі зуміли зачепитися бодай за нічию – 6:6. У складі України відзначилися А. Кошеленко (двічі), І. Яковенко, Ю. Дземух, В. Пазюк, О. Соломяний.
Нагадаємо, раніше збірні України з хокею на траві провели спаринги з чоловічим клубом з ОАЕ.