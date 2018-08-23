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    Збірна України з хокею на траві переможно стартувала у відборі на Олімпіаду

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    Збірна України з хокею на траві переможно стартувала у відборі на Олімпіаду

    Українки розпочали боротьбу за путівку на ОІ-2020

    У вівторок, 21 серпня, у Вільнюсі (Литва) стартував відбірний олімпійський турнір з хокею на траві серед жіночих команд.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

    У ньому беруть участь збірні Литви, Чехії, Туреччини, Вельсу й України. До наступного раунду проходять три перші команди.

    У першій грі українкам протистояли господині турніру.

    Наші співвітчизниці відкрили рахунок на 21-й хвилині – відзначилася Оксана Пономаренко. А на 58-й хвилині другий забила Катерина Самоходченко.

    У підсумку 2:0 – перша перемога у відбірному турнірі. В іншій грі валлійки обіграли туркень всього 1:0.

    Тепер «синьо-жовті» зіграють якраз проти британок.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Збірна України хокей
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